De novo! Acidente por conversão proibida deixa motociclista ferido em Cachoeiro
Um motociclista ficou ferido após colidir com a lateral de um carro na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (26).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com as informações, o acidente aconteceu após o motorista do veículo realizar uma conversão proibida, o que provocou a colisão. Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu ferimentos.
Este é o segundo caso semelhante registrado no mesmo local, envolvendo motocicleta e carro pela mesma infração. Populares que estavam próximos prestaram os primeiros socorros à vítima, enquanto o motorista permaneceu na cena e ofereceu assistência até a chegada de atendimento.
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