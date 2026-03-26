De novo! Acidente por conversão proibida deixa motociclista ferido em Cachoeiro

Um motociclista ficou ferido após colidir com a lateral de um carro na Avenida Aristides Campos, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta quinta-feira (26).

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De acordo com as informações, o acidente aconteceu após o motorista do veículo realizar uma conversão proibida, o que provocou a colisão. Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu ferimentos.

Este é o segundo caso semelhante registrado no mesmo local, envolvendo motocicleta e carro pela mesma infração. Populares que estavam próximos prestaram os primeiros socorros à vítima, enquanto o motorista permaneceu na cena e ofereceu assistência até a chegada de atendimento.