"Disk Pó" é alvo da PM e termina com prisão em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (3) um homem suspeito de tráfico de drogas na região de Soturno, no interior de Cachoeiro de Itapemirim, após receber denúncias sobre a atuação de um esquema conhecido como “Disk Pó”.

De acordo com informações repassadas à corporação, um homem, morador da localidade de Salgadinho/Soturno, estaria comercializando entorpecentes por meio de um número de telefone celular. Segundo as denúncias, ele utilizava o serviço para receber pedidos de drogas e realizava as entregas com uma motocicleta Honda CG vermelha.

Diante das informações, os militares passaram a monitorar os últimos deslocamentos do veículo e planejar uma abordagem. Durante patrulhamento nas proximidades da entrada de Soturno, em pontos indicados como rota frequente do suspeito, a equipe visualizou uma motocicleta com as mesmas características trafegando pela ES 164, em direção ao município de Vargem Alta.

Foto: Divulgação/Polícia Militar

“Disk Pó” é alvo da PM

Os policiais iniciaram o acompanhamento e, em seguida, conseguiram interceptar o veículo nas imediações do radar de Soturno. O condutor já é conhecido pelos militares por passagens anteriores, inclusive por registros de confronto com equipes da Força Tática do 9º BPM.

Durante a abordagem, os policiais localizaram com o suspeito uma bucha grande de maconha. Ao ser questionado sobre as denúncias, ele confessou que praticava tráfico de drogas e informou que se deslocava para realizar mais uma entrega a um usuário.

O homem também declarou que cumpre serviços comunitários às segundas-feiras na Casa das Meninas, no bairro Teixeira Leite, em decorrência de condenação anterior. Além disso, admitiu que mantinha mais entorpecentes em sua residência.

Diante da informação, os militares seguiram até o endereço indicado. No local, a companheira do suspeito autorizou, por escrito, a realização de buscas no imóvel.

Durante as diligências, a equipe apreendeu 25 papelotes de cocaína, cinco buchas de maconha semelhantes à que estava com o suspeito e um tablete de aproximadamente 490 gramas de substância aparentando ser maconha.

Por fim, os policiais o conduziram, juntamente com todo o material apreendido, à Delegacia de Polícia Judiciária (DPJ) para as providências legais cabíveis.