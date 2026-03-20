Domingos Martins terá emissão da Carteira de Identidade neste sábado
Polícia Científica leva atendimento para emissão do documento também a Vitória durante mutirões de serviços à população.
A Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES) realizará emissão da Carteira de Identidade Nacional em Domingos Martins e Vitória neste sábado (21). A ação integra mutirões de serviços organizados para ampliar o acesso da população à documentação civil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O atendimento será conduzido pelo Instituto de Identificação (II), órgão responsável pela produção do documento oficial de identidade no Estado. A iniciativa busca facilitar o acesso da população à regularização documental.
Além disso, os mutirões também oferecerão outros serviços públicos essenciais. Dessa forma, a população poderá resolver diferentes demandas em um único local.
Segundo a Polícia Científica, a emissão da Carteira de Identidade Nacional será realizada por ordem de chegada. Cada município contará com até 100 vagas para atendimento.
A ação faz parte de eventos organizados por órgãos estaduais e municipais. No entanto, todos os atendimentos seguem o objetivo de aproximar os serviços públicos da comunidade.
emissão da Carteira de Identidade Nacional
Em Domingos Martins, o atendimento acontecerá na Rua Alfredo Velten, conhecida como rua da Cacau Show. O serviço estará disponível das 9h às 17h.
A ação faz parte da Caravana Margaridas, iniciativa organizada pela Secretaria Estadual das Mulheres. O evento reúne diversos serviços sociais e de cidadania.
Durante o mutirão, os moradores poderão solicitar a emissão da Carteira de Identidade Nacional tanto para primeira quanto para segunda via.
Em Vitória, o atendimento ocorrerá no campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). O ponto de serviço ficará próximo ao teatro universitário.
O endereço é Avenida Fernando Ferrari, número 514, no bairro Goiabeiras. Na capital, o atendimento ocorrerá das 9h às 13h.
Essa ação integra o Mutirão da Semana do Consumidor 2026. O evento é organizado pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/ES).
Para realizar a emissão da Carteira de Identidade Nacional, o cidadão precisa apresentar alguns documentos obrigatórios.
Entre os documentos exigidos estão a certidão de nascimento ou de casamento original e legível. Também será necessário levar uma foto 3×4 recente.
Além disso, o atendimento exige a apresentação do CPF e de um comprovante de residência atualizado.
A Polícia Científica destaca que a nova Carteira de Identidade Nacional utiliza o CPF como número único de identificação. Esse modelo padroniza o documento em todo o país.
Com isso, o governo busca aumentar a segurança das informações e facilitar o acesso a serviços públicos.
Por meio desses mutirões, o Estado pretende ampliar o acesso da população à documentação civil básica. A expectativa é atender centenas de pessoas durante as ações deste sábado.
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