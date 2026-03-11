Drogaria Consolação anuncia vagas de emprego em Cachoeiro

A Drogaria Consolação divulgou novas vagas de emprego para diferentes funções em Cachoeiro de Itapemirim. Os cargos disponíveis são de telefonista, perfumista, repositor e operador de caixa no período noturno.

As vagas exigem requisitos específicos para cada função. Entretanto, algumas exigências se repetem entre os cargos disponíveis.

Para a vaga de telefonista, a empresa exige ensino médio completo e residência em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, o cargo oferece benefícios como salário fixo, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte.

A vaga de perfumista, por sua vez, exige facilidade de comunicação, proatividade e conhecimento básico de informática. Além disso, a empresa oferece salário fixo com premiações, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte.

Já a vaga de repositor exige capacidade de organizar e manter o estoque de forma eficiente. Além disso, o cargo requer precisão na conferência de mercadorias e no controle de validade dos produtos. A empresa também exige que o candidato resida em Cachoeiro de Itapemirim.

Para o cargo de operador de caixa no turno noturno, a empresa exige ensino médio completo e residência em Cachoeiro de Itapemirim. Além disso, o candidato deve ter disponibilidade para trabalhar à noite. A experiência no setor aparece como requisito desejável.

O que a empresa oferece

Todas as vagas oferecem benefícios semelhantes. Dessa forma, os cargos incluem salário fixo, plano de saúde, plano odontológico e vale-transporte. No caso da vaga de perfumista, a remuneração também inclui premiações.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected]. Além disso, a empresa também recebe currículos presencialmente na Drogaria Consolação do bairro Guandu.

Portanto, os candidatos podem escolher entre enviar o currículo por e-mail ou realizar a entrega diretamente no estabelecimento. Dessa maneira, a empresa reúne currículos para as vagas abertas nas diferentes funções anunciadas.