Drones iranianos atacam usina elétrica e instalações de energia no Catar

Dois drones iranianos alvejaram nesta segunda-feira (2), uma usina elétrica no Catar e outra instalação de energia, informou o Ministério da Defesa do Catar, no terceiro dia de ataques retaliatórios iranianos contra países da região.

Um drone teve como alvo um reservatório de água pertencente a uma usina elétrica em Mesaieed, ao sul de Doha, e outro teve como alvo uma instalação de energia em Ras Laffan, na costa norte, principal local de produção de gás natural liquefeito do Catar, informou o ministério.

Não houve relatos de vítimas, acrescentou.

Catar suspende produção de gás natural

A QatarEnergy, uma das maiores produtoras de gás natural do mundo, anunciou a suspensão da produção de gás natural liquefeito (GNL), retirando assim uma de suas principais fornecedoras globais do mercado.

“Devido a ataques militares às instalações operacionais da QatarEnergy nas cidades industriais de Ras Laffan e Mesaieed, no Catar, a empresa interrompeu a produção de gás natural liquefeito e produtos associados”, afirmou. “A QatarEnergy valoriza o relacionamento com todos os seus parceiros e continuará a comunicar as informações mais recentes disponíveis.”

A empresa não divulgou um prazo para a retomada da produção.

Novos ataques

A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou, nesta segunda-feira, a autoria de um ataque com mísseis contra o gabinete do primeiro-ministro israelense Binyamin Netanyahu e o quartel-general do comandante da Força Aérea de Israel.

“O gabinete do primeiro-ministro criminoso do regime sionista e a sede do comandante da força aérea do regime foram atacados”, afirmou o exército ideológico da República Islâmica em um comunicado divulgado pela agência de notícias Fars.

A Guarda Revolucionária do Irã reforçou que lançou mísseis contra edifícios governamentais de Israel, em Tel Aviv, e contra instalações militares e de segurança em Haifa e em Jerusalém Oriental.

Na madrugada desta segunda-feira (2), múltiplas explosões foram ouvidas em Teerã, Karaj e Sanandaj, de acordo com a agência de notícias Fars, agência de notícias ligada a Guarda Revolucionária do Irã.

O Exército de Israel também afirmou ter lançado uma onda de ataques contra o Hezbollah “em todo o Líbano”, após disparos de foguetes reivindicados pelo grupo apoiado pelo Irã. Fortes explosões foram ouvidas em Beirute.

*Com informações de agências internacionais.