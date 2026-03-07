É hoje! Sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 50 milhões

A Mega-Sena acumulada volta a movimentar apostadores em todo o país. O concurso 2980 não registrou vencedores na faixa principal, e o prêmio agora está estimado em R$ 50 milhões. O próximo sorteio acontece neste sábado (7), o que reacende a expectativa de quem sonha em se tornar milionário.

A Caixa Econômica Federal realizou o último sorteio na noite de quinta-feira (5), em São Paulo. Durante a transmissão oficial, a instituição divulgou as seis dezenas sorteadas. Os números revelados foram: 03, 14, 27, 33, 43 e 45.

No entanto, nenhum apostador acertou a sequência completa. Com isso, o prêmio principal acumulou novamente. Agora, o valor estimado para o próximo concurso chega a R$ 50 milhões, aumentando o interesse de jogadores em todo o Brasil.

Apesar da ausência de ganhadores na faixa principal, outras apostas garantiram premiação. Na faixa de cinco acertos, 77 apostas conquistaram R$ 24.100,61 cada. Além disso, 5.245 apostas acertaram quatro números e receberam R$ 583,20.

Com o prêmio acumulado, a atenção dos apostadores se volta para o sorteio deste sábado (7). Ainda há tempo para registrar apostas nas casas lotéricas ou pelo portal oficial das Loterias Caixa.

Como funciona a Mega-Sena

A Mega-Sena ocupa o posto de principal loteria do país. O jogo premia o apostador que acerta os seis números sorteados entre os 60 disponíveis no volante.

Além do prêmio máximo, a modalidade também paga valores menores. Quem acerta quatro ou cinco números também recebe premiação. Dessa forma, o sistema amplia as possibilidades de ganho para os participantes.

Para jogar, o apostador precisa escolher entre seis e vinte números no volante. Quanto maior a quantidade de dezenas selecionadas, maior será o custo da aposta. Em contrapartida, aumentam as chances de acerto.

Recursos que facilitam as apostas

A loteria oferece ferramentas que tornam o processo mais simples. Uma delas é a “Surpresinha”. Nesse formato, o próprio sistema escolhe automaticamente os números da aposta.

Outra opção é a “Teimosinha”. Nesse caso, o apostador concorre com o mesmo jogo em vários concursos consecutivos. É possível participar por dois, três, quatro, seis, oito, nove ou até doze sorteios seguidos.

Essas modalidades ajudam quem prefere manter o mesmo jogo por mais tempo ou deseja apostar com mais praticidade.

Quanto custa apostar

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6. Nesse modelo, o jogador marca seis números no volante.

Contudo, o valor aumenta conforme cresce a quantidade de dezenas selecionadas. Ainda assim, muitos apostadores optam por marcar mais números para ampliar as chances de acerto.

Bolão aumenta chances de ganhar

Outra alternativa bastante utilizada é o Bolão da Mega-Sena. Nesse formato, várias pessoas participam da mesma aposta e dividem o valor investido.

Caso o grupo seja premiado, o valor também é dividido entre os participantes. Os bolões possuem valor mínimo de R$ 18, enquanto cada cota pode custar a partir de R$ 7.

Além disso, o grupo pode reunir entre duas e cem cotas. Cada bolão pode incluir até dez apostas diferentes, desde que todas tenham a mesma quantidade de números.

As cotas podem ser adquiridas nas lotéricas ou pelo site das Loterias Caixa. No caso dos bolões digitais, as vendas se encerram às 19h30 no dia do sorteio.

Com o prêmio acumulado em R$ 50 milhões, o sorteio da Mega-Sena deste sábado (7) promete movimentar apostadores em todo o país. Afinal, uma única aposta pode transformar um novo milionário da noite para o dia.