Engenheiro Jackson Alberto Impulsiona Novas Tecnologias de Robótica Espacial e Propulsão

O futuro da exploração espacial e a manutenção de infraestruturas fora da órbita terrestre dependem da integração perfeita entre robótica autônoma, termodinâmica e engenharia de sistemas. Inserido nesse cenário de alta complexidade tecnológica, o engenheiro mecânico e pesquisador Jackson tem ganhado destaque no cenário acadêmico norte-americano por seu trabalho no desenvolvimento de sistemas para a arquitetura In-Space Assembly and Manufacturing (ISAM). Atualmente cursando o Mestrado em Engenharia Astronáutica pela University of Southern California (USC) e atuando como Pesquisador Assistente Adjunto no prestigiado Information Science Institute (ISI/SERC), em Marina Del Rey, a pesquisa de Jackson Alberto se concentra na vanguarda da astronáutica. O engenheiro desenvolve simulações dinâmicas de propriedades de massa de espaçonaves para aprimorar o controle baseado em modelos preditivos (MPC), além de realizar a complexa modelagem de ambientes de plumas de propulsores iônicos. Essas tecnologias são vitais para a expansão de programas civis da NASA e para o avanço de defesas estratégicas aeroespaciais dos Estados Unidos.

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A capacidade de entregar soluções de alto impacto técnico possui raízes profundas e consolidadas na automação industrial e na mecatrônica. A validação de sua expertise ocorreu de forma notória ainda no início de sua trajetória, quando conquistou o primeiro lugar no Educa Angola Challenge (2014) ao projetar e construir um sistema de corte altamente automatizado, focado em eficiência e segurança. Anos depois, durante sua graduação em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico, seu perfil inovador foi novamente chancelado ao ter seu projeto selecionado entre os 100 melhores no Total E&P Epangol Challenge (2018). Esses reconhecimentos evidenciam um histórico consistente de transição bem-sucedida entre o conhecimento acadêmico teórico — abrangendo mecânica dos sólidos, dinâmica e ciência dos materiais — e o desenvolvimento de protótipos práticos que resolvem problemas operacionais complexos em malhas de controle fechadas.

Antes de concentrar suas pesquisas na propulsão espacial nos Estados Unidos, Jackson já liderava iniciativas de peso na integração entre hardware e software. Como docente e pesquisador na Universidade Oscar Ribas, chefiou um laboratório focado na criação de um veículo autônomo (rover) de patrulha escolar. O projeto exigiu conhecimentos avançados em navegação, detecção de obstáculos, mapeamento de rotas e integração de Controladores Lógicos Programáveis (PLCs). Essa fluência técnica em automação terrestre formou a base robusta que hoje lhe permite projetar controladores para sistemas robóticos atuados no ambiente espacial, utilizando ferramentas de simulação avançadas como MATLAB, Python e MuJoCo.

Além do rigor técnico no desenvolvimento de hardware, o pesquisador mantém um forte compromisso com a formação de profissionais altamente qualificados nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), um setor crítico para a manutenção da liderança tecnológica global. No semestre de outono de 2025, Jackson atuou como Course Producer e Teaching Assistant na disciplina de Dinâmica Física de Gases na USC, orientando estudantes de pós-graduação no entendimento de princípios fundamentais sobre escoamentos compressíveis e rarefeitos, além de interações gás-superfície cruciais para o design de espaçonaves. A confluência de suas habilidades contínuas ilustra o perfil de profissionais que estão desenhando a próxima geração da infraestrutura crítica aeroespacial, assegurando que inovações em eficiência energética e robótica autônoma transcendam a teoria e alcancem aplicações diretas em ambientes extremos.