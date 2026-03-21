Erosão avança na BR 262 e mantém trânsito em pare-siga em Venda Nova

O trânsito no quilômetro 101 da BR 262, em Venda Nova do Imigrante, opera com interdição parcial. A erosão na base da pista aumentou após as fortes chuvas registradas na região. Por esse motivo, o fluxo de veículos segue o regime de pare-siga, com passagens alternadas nos dois sentidos.

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Nesse sentido, a estrutura da via está comprometida, o que exige cautela extrema de quem trafega pelo trecho. O monitoramento é constante para evitar riscos maiores aos condutores.

As orientações de segurança incluem a redução imediata da velocidade ao se aproximar do quilômetro 101. Além disso, é necessário manter uma distância segura em relação aos veículos à frente. Devido ao aumento do buraco e às condições da pista, ultrapassagens estão proibidas em toda a área de serra.

As autoridades recomendam que os motoristas evitem o trecho sempre que possível até que a situação seja normalizada. As equipes realizam avaliações técnicas para decidir sobre a liberação gradual das faixas. No entanto, a continuidade do sistema de pare-siga depende da evolução da erosão e da estabilidade do terreno.

Os condutores devem estar preparados para lentidão e retenções ao passar por Venda Nova do Imigrante. Siga rigorosamente a sinalização no local para garantir a fluidez mínima e a segurança viária.