ES: alerta laranja indica perigo de chuvas intensas e ventos de 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) publicou avisos meteorológicos de perigo e perigo potencial para diversas regiões. Os alertas iniciaram na manhã deste domingo (22) e seguem vigentes até o final da segunda-feira (23). A previsão indica volumes consideráveis de chuva e rajadas de vento significativas.

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Níveis de severidade e riscos

Atualmente, dois níveis de alerta organizam a situação meteorológica. O Alerta Amarelo sinaliza perigo potencial, com chuvas de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h. Nesse cenário, o risco de alagamentos e quedas de galhos é considerado baixo.

Por outro lado, o Alerta Laranja indica uma situação de perigo real. Nessa faixa, as chuvas podem atingir 100 mm diários, acompanhadas de ventos severos de até 100 km/h. Consequentemente, as chances de cortes de energia elétrica e descargas atmosféricas aumentam consideravelmente.

Orientações de segurança para a população

Diante do mau tempo, a segurança pessoal deve ser a prioridade absoluta. Durante rajadas de vento, evite o abrigo sob árvores. Afinal, existe o risco de queda e de incidência de raios. Da mesma forma, não estacione veículos próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade.

Além disso, o cuidado com a rede elétrica é essencial. Em áreas sob alerta amarelo, evite usar aparelhos ligados à tomada. Já em regiões de alerta laranja, a recomendação é desligar os aparelhos e o quadro geral de energia, se possível. Tais medidas previnem acidentes graves e danos aos equipamentos.

Canais de atendimento e emergência

As autoridades monitoram a situação de perto durante todo o período. Caso surjam imprevistos ou situações de risco, a população deve buscar auxílio imediato. Para isso, os cidadãos podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros através do número 193.