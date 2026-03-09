ES: resultado dos Centros de Idiomas 2026 já está disponível

A Secretaria da Educação do Espírito Santo divulgou o resultado do processo seletivo dos Centros Estaduais de Idiomas (CEI) para o ano letivo de 2026. A lista com os estudantes classificados estará disponível a partir das 17 horas no portal Seleção Aluno, plataforma oficial utilizada pela Sedu para divulgar informações sobre o programa.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao todo, o processo seletivo disponibiliza 5.220 novas vagas para estudantes da Rede Estadual de Ensino. Dessa forma, o governo amplia o acesso ao ensino gratuito de Língua Inglesa e Língua Espanhola. Além disso, a iniciativa integra a política pública de fortalecimento da formação linguística dos alunos da rede pública capixaba.

Leia também: Programa Sementes leva inovação ao agro no norte do ES

Com a ampliação do programa, o Estado também avança na expansão dos Centros Estaduais de Idiomas em diversos municípios. Assim, mais estudantes passam a ter acesso ao aprendizado de um segundo idioma, considerado um diferencial importante na formação educacional e profissional.

O secretário de Estado da Educação destacou a relevância da iniciativa para o futuro dos alunos da rede pública.

Segundo o secretário, Vitor de Angelo, o aprendizado de novos idiomas amplia oportunidades e fortalece a preparação dos estudantes para desafios acadêmicos e profissionais.

Munícipios contemplados

Entre os municípios contemplados com novas unidades estão Santa Maria de Jetibá, Conceição do Castelo, Itapemirim, Mantenópolis, Mimoso do Sul, Baixo Guandu, Irupi, Ibatiba, Ibiraçu, João Neiva, Pinheiros, Alfredo Chaves, Piúma e Pedro Canário.

Além da criação de novas unidades, o governo também ampliou a oferta de vagas em municípios estratégicos. Entre eles estão Serra, Vitória, Viana, Vila Velha, Cariacica, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.

Com essa expansão, a Secretaria da Educação busca garantir que mais estudantes tenham acesso ao ensino de idiomas dentro da rede pública. Ao mesmo tempo, a política educacional fortalece a formação complementar dos alunos e amplia as possibilidades de desenvolvimento acadêmico e profissional no Espírito Santo.