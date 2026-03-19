Escola Capixaba de Turismo abre inscrições para novos cursos de qualificação

A Escola Capixaba de Turismo (TourES) abriu novas oportunidades para quem busca profissionalização no setor de serviços. Nesse sentido, o projeto disponibiliza vagas para cursos de qualificação em diversas regiões do Espírito Santo. Assim, a iniciativa foca em hospitalidade, hospedagem e gastronomia.

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Dessa forma, o Sistema Fecomércio-ES, em parceria com o Sesc e o Senac, busca impulsionar a economia local. O objetivo central da ação é elevar o padrão do atendimento turístico no estado. Além disso, a formação abrange desde a gestão de pequenos negócios até técnicas operacionais de recepção e governança.

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Abrangência e impacto regional

As atividades ocorrerão em pontos estratégicos do mapa capixaba. Além disso, os interessados podem se inscrever para turmas em Vitória, Guarapari, Santa Teresa, Aracruz e Venda Nova do Imigrante. Contudo, em Guarapari, especificamente, as aulas ocuparão as instalações do Sesc local.

Desse modo, a descentralização do ensino facilita o acesso para moradores de diferentes polos turísticos. Assim, profissionais que já atuam na área podem se aperfeiçoar. Dessa forma, novos talentos encontram uma porta de entrada para o mercado de trabalho.

Cronograma de qualificação por cidade

Abaixo, estão as opções de capacitação disponíveis em cada município:

Vitória

Nesse sentido, a capital concentra a maior diversidade de temas, com destaque para idiomas e serviços de mesa.

Cerimonialista: 23/03 a 09/06

Camareira(o) em Meios de Hospedagem: 30/03 a 11/06

Atendimento Hospitaleiro: 06/04 a 09/04

Recepcionista: 06/04 a 18/06

Inglês Básico: 07/04 a 24/09

Técnicas de Recepção: 27/04 a 12/05

Garçom: 11/05 a 26/08

Diversidade e Inclusão na Hospitalidade: 11/05 a 25/05

Turismo de Experiência: 15/06 a 19/06

Governança em Hotelaria: 06/07 a 15/07

Inglês para Profissionais de Cafés: 11/08 a 01/10

Preparo de Café da Manhã de Hotel: 14/09 a 25/09

Guarapari (Sesc)

O foco no balneário recai sobre a operação hoteleira direta, desse modo, os cursos são:

Técnicas de Camareira(o): 04/05 a 08/05

Recepção em Hospedagem: 18/05 a 05/06

Gestão de Pousadas: 08/06 a 29/06

Santa Teresa

As montanhas capixabas recebem cursos voltados ao empreendedorismo sustentável e tecnologia.

Atendimento Hospitaleiro: 23/03 a 26/03 e 21/09 a 24/09

Turismo de Experiência: 22/04 a 28/04

Turismo Rural e Sustentabilidade: 04/05 a 08/05

Gestão de Pequenos Meios de Hospedagem: 08/06 a 25/06

Destinos Turísticos Inteligentes: 15/06 a 18/06

Venda Nova do Imigrante

A gastronomia lidera as opções para a região serrana.

Marmitas Saudáveis: 16/03 a 20/03

Serviço de Garçom e Garçonete: 16/03 a 20/03

Cozinha das Américas: 23/03 a 07/04

Café Colonial: 25/03 a 01/04

Preparo de Café da Manhã: 30/03 a 06/04

Aracruz

Excelência no Atendimento de Camareira(o): 04/05 a 19/05

Como participar

Os candidatos devem realizar o cadastro diretamente no portal oficial do Senac Espírito Santo. As vagas são limitadas e visam transformar o atendimento aos visitantes em uma experiência de excelência.

Inscrições: es.senac.br/toures