Espírito Santo terá sexta-feira com variação de nuvens e pouca chuva

A previsão do tempo ES indica mudanças pontuais nesta sexta-feira. A umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida entre a madrugada e a manhã no litoral Nordeste e na Grande Vitória. No entanto, ao longo do dia, as nuvens se dissipam e o tempo volta a abrir nessas regiões.

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Enquanto isso, nas demais áreas do Espírito Santo, o cenário se mantém estável. O sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Além disso, as temperaturas permanecem equilibradas em todo o estado, sem grandes variações.

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Previsão por regiões

Na Grande Vitória, o dia começa com chuva passageira. Contudo, o tempo melhora ainda pela manhã, com abertura gradual de nuvens. A temperatura varia entre 20 °C e 32 °C. Em Vitória, os termômetros registram mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Já na Região Sul, o tempo segue firme durante todo o dia. O sol aparece entre algumas nuvens e não há previsão de chuva. Além disso, o vento sopra com intensidade fraca a moderada no litoral. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas variam entre 19 °C e 34 °C. Nas regiões mais altas, os termômetros marcam entre 16 °C e 31 °C.

Na Região Serrana, o cenário também é de estabilidade. O sol predomina entre nuvens e não há expectativa de chuva. As temperaturas ficam entre 16 °C e 29 °C nas áreas mais baixas. Já nas regiões mais altas, os termômetros variam entre 15 °C e 28 °C.

Por outro lado, na Região Norte, o padrão se repete. O sol aparece entre nuvens e o tempo permanece seco. As temperaturas variam entre 22 °C e 33 °C ao longo do dia.

Na Região Noroeste, o tempo também segue sem mudanças significativas. O sol predomina entre nuvens e não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 21 °C e 32 °C. Em municípios como Mantenópolis e Alto Rio Novo, os termômetros variam entre 20 °C e 30 °C.

Por fim, na Região Nordeste, a sexta-feira começa com chuva rápida. Contudo, o tempo abre ao longo do dia, com diminuição da nebulosidade. As temperaturas variam entre 22 °C e 32 °C.

Assim, a sexta-feira será marcada por chuva passageira no litoral e tempo firme no interior, mantendo o padrão de estabilidade climática no Espírito Santo.