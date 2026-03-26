Espírito Santo vive boom do turismo com alta de empresas e recorde histórico

O turismo no Espírito Santo atravessa um dos momentos mais fortes de sua história recente. Dados consolidados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Espírito Santo (Sebrae/ES) mostram que o setor entrou em um ciclo de expansão acelerada, puxado por R$ 52,6 milhões em investimentos realizados entre 2024 e 2025 em parceria com outras instituições. No mesmo intervalo, o número de empresas ligadas ao turismo no estado saltou de 59 mil para mais de 74 mil, crescimento de 25,77%.

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