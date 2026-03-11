Evento gratuito destaca empreendedorismo feminino no ES

A Serra receberá, entre os dias 20 e 22 de março, a 2ª Feira Inova ES – Edição Mulheres Empreendedoras, evento gratuito que destaca o protagonismo feminino no empreendedorismo capixaba. A programação acontecerá ao lado do Parque da Cidade, na Rodovia Norte Sul, próximo ao bairro Laranjeiras, e reunirá exposições, gastronomia, apresentações musicais e oportunidades de negócios.

A feira integra as ações do Mês da Mulher e busca valorizar iniciativas lideradas por mulheres. Além disso, o evento pretende estimular a economia criativa e ampliar a visibilidade de pequenos empreendimentos locais.

Programação

Durante os três dias de programação, o público poderá conhecer o trabalho de 50 mulheres empreendedoras, selecionadas pela Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes). Nesse sentido, as expositoras apresentarão e comercializarão diversos produtos, incluindo moda feminina, masculina e infantil, acessórios, brinquedos, artesanato e itens criativos voltados para presentes.

Além das exposições, o evento contará com uma praça de alimentação formada por 21 expositores. Logo, o espaço oferecerá diferentes opções gastronômicas, como cervejas artesanais, lanches, petiscos, panelas e bebidas variadas.

Além disso, outro destaque da programação envolve os shows musicais gratuitos, que prometem criar um ambiente de lazer e convivência para moradores da Serra e visitantes da Grande Vitória. A feira funcionará de sexta a domingo, sempre das 17h às 23h.

A presidente do Instituto Cultura, Esporte e Companhia, entidade responsável pela realização do evento, destaca que a proposta vai além da comercialização de produtos.

Renata Lages Ferrari, afirma que a edição especial da Feira Inova ES celebra o talento e a capacidade de transformação das mulheres empreendedoras. Segundo ela, o evento também busca incentivar novas iniciativas lideradas por mulheres.

Além disso, a programação foi pensada para valorizar histórias inspiradoras e fortalecer a rede de apoio entre empreendedoras. Para ela, a feira cria um espaço de encontro que estimula sonhos, fortalece negócios e promove o empreendedorismo feminino no Espírito Santo.

A expectativa dos organizadores é atrair moradores da Serra e de toda a região metropolitana. Dessa forma, a feira também pode fortalecer a economia local e ampliar oportunidades para pequenos negócios.

Edição de 2025

A edição realizada em 2025 demonstrou o potencial do evento. Na ocasião, mais de 3 mil pessoas visitaram a feira diariamente. Durante os quatro dias de programação, os 60 estandes de empreendedorismo registraram média de R$ 1.800 em vendas por expositor, enquanto os 12 estandes da praça de alimentação alcançaram média de R$ 3.800 em vendas.

Ao final da edição anterior, o evento movimentou mais de R$ 150 mil em negócios. Além disso, a realização da feira gerou trabalho e renda para cerca de 200 pessoas, incluindo expositores, equipes de produção, artistas, bandas e profissionais técnicos responsáveis por som, iluminação, limpeza e segurança.

Assim, a nova edição da Feira Inova ES pretende ampliar esse impacto, fortalecendo o empreendedorismo feminino e incentivando o crescimento de negócios liderados por mulheres no Espírito Santo.

Programação

20 de março – sexta-feira

18h – Show com Bia Garcia

21h – Show com Banda Casaca

21 de março – sábado

18h – Show com Reder Matos

21h – Show com Mirella Moreira

22 de março – domingo

18h – Show com Édson Mineiro e Goiano

21h – Show com Cheiro da Cor

Serviço

Evento: 2ª Feira Inova ES – Edição Mulheres Empreendedoras