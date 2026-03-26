Fapes lança edital internacional para combater resistência antimicrobiana

A Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes) lançou, em março, uma chamada internacional inédita para financiar estudos sobre resistência antimicrobiana na produção animal. A iniciativa amplia a atuação científica do Estado e, ao mesmo tempo, fortalece a cooperação com instituições de outros países.

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Além disso, a ação integra a Chamada Conjunta Conicet 2026 – Resistência Antimicrobiana (RAM). O edital busca apoiar projetos que unam pesquisa e aplicação prática. Nesse sentido, a proposta foca especialmente na criação intensiva de animais destinados ao consumo humano.

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O programa

O programa reúne instituições de diferentes países. Participam o Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Técnica (Conicet), da Argentina, a Agência Nacional de Pesquisa e Inovação (ANII), do Uruguai, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (Conacyt), do Paraguai, e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Além disso, o Centro Internacional de Pesquisas para o Desenvolvimento (IDRC), do Canadá, oferece apoio à iniciativa.

Por outro lado, o edital também marca a primeira edição de um programa regional multilateral vinculado à rede PILAR (Projetos de Investigação Latino-Americana em Rede). O Espírito Santo passou a integrar essa articulação após firmar um memorando de entendimento com o Conicet no início de 2026.

Diretor-geral da Fapes, Rodrigo Varejão destaca que a chamada representa um avanço estratégico.

“A iniciativa amplia a presença da ciência capixaba em redes internacionais e fortalece a busca por soluções inovadoras. Ainda de acordo com o gestor, o enfrentamento da resistência antimicrobiana exige cooperação entre países, já que se trata de um desafio global de saúde pública”, explica.

A proposta do edital prioriza projetos colaborativos. Portanto, os estudos devem contribuir para compreender, prevenir e reduzir os impactos da resistência antimicrobiana. Além disso, as iniciativas precisam integrar saúde humana, animal e ambiental.

Como participar

Pesquisadores vinculados a instituições de ensino e pesquisa do Espírito Santo podem submeter propostas. No entanto, os projetos devem incluir parceria com pelo menos dois territórios participantes da chamada.

Além disso, os interessados precisam atender aos critérios da modalidade Auxílio à Pesquisa Regular, conforme as normas estabelecidas. As inscrições seguem abertas e devem ser realizadas pela plataforma SigFapes até o dia 30 de abril.

Os projetos selecionados terão apoio financeiro da Fapes. A fundação prevê o financiamento de até dois projetos capixabas, com valor máximo de R$ 150 mil cada. O prazo de execução será de até 24 meses.

A iniciativa reforça a estratégia de ampliar a cooperação científica internacional. Ao mesmo tempo, incentiva a produção de conhecimento alinhado aos principais desafios globais da atualidade.