Filme A Noiva! traz romance sombrio e atmosfera gótica; veja programação

O filme A Noiva! chega aos cinemas com uma história marcada por mistério, romance e tensão. Nesse sentido, ambientada em Chicago na década de 1930, a produção apresenta a origem da Noiva, personagem que ganha vida novamente após uma morte brutal. Dessa forma, o longa mergulha em uma narrativa sombria inspirada no universo clássico de Frankenstein.

Assim, na trama, o monstro criado pelo cientista Frankenstein sofre com a solidão e decide buscar companhia. Por isso, ele pede ajuda ao Dr. Euphronius para trazer alguém de volta à vida. Assim, os dois realizam uma experiência que dá origem a uma nova criatura: a Noiva. Entretanto, o retorno à vida não representa apenas um recomeço.

Desse modo, ao despertar, a jovem passa a descobrir um mundo repleto de obsessões, violência e conflitos humanos. Aos poucos, ela percebe que sua existência carrega consequências profundas. Nesse contexto, a personagem se envolve em um romance intenso e explosivo, que amplia ainda mais os dilemas da trama.

Enquanto A Noiva! chama atenção pela atmosfera sombria e pelo enredo dramático, os cinemas de Cachoeiro também exibem outros títulos em cartaz. Dessa maneira, o público encontra opções variadas de entretenimento, com filmes de diferentes gêneros para todos os gostos.

Além disso, as salas de cinema da cidade continuam com uma programação diversificada, reunindo produções recentes e aguardadas pelo público. Assim, quem pretende aproveitar uma sessão nas telonas pode escolher entre diferentes estreias e lançamentos disponíveis na programação local. Nesse sentido, confira a programação completa.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

Um Cabra Bom de Bola (2D)

Sábado e domingo – 15h (DUBLADO) – PERÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

kill Bill: The Whole Bloody Affair (2D)

Todos os dias – 19h10 (LEGENDADO)

Sala 02

Cara de Um, Focinho de Outro

Todos os dias – 16h30 (2D – DUBLADO)

Todos os dias – 18h30 (3D – DUBLADO)

Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 14h30 (2D – DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00)

A Empregada (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 03

A Noiva! (2D)

Todos os dias – 18h15 | 20h45 (DUBLADO)

Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 04

Pânico 7 (2D)

Todos os dias – 18h | 20h15 (DUBLADO)

Sábado e domingo (SESSÃO EXTRA) – 15h30 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

PRÉ-VENDA – Cine Unimed

Crepúsculo

18h15 (DUBLADO)

20h40 (LEGENDADO)

Programação completa – Cine Ritz Perim

Sala 01

Um Cabra Bom de Bola (2D)

Todos os dias – 15h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Zootopia 2 (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Avatar: Fogo e Cinzas (2D)

Todos os dias – 19h00 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Sala 02

Cara de Um, Focinho de Outro (2D)

Todos os dias – 16h | 18h (DUBLADO)

A Noiva! (2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO)

Sala 03

A Noiva! (2D)

Todos os dias – 15h45 (DUBLADO) – PREÇO PROMOCIONAL R$ 15,00

Pânico 7 (2D)

Todos os dias – 18h15 | 20h30 (DUBLADO)

PRÉ-VENDA – Cine Ritz Perim

Crepúsculo