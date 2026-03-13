Força Tática flagra tráfico e apreende drogas em Atílio Vivácqua

A Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de entorpecentes em Atílio Vivácqua durante patrulhamento tático motorizado realizado nesta sexta-feira (13). A ação ocorreu no bairro Alto Niterói e resultou na detenção de um suspeito.

Equipes da Força Tática da 15ª Companhia, em conjunto com policiais da Radiopatrulha do município, receberam informações sobre a possível comercialização de drogas na região.

Diante da denúncia, os policiais intensificaram o patrulhamento na área indicada. Em seguida, as equipes localizaram um homem com características semelhantes às informadas.

Logo depois, os agentes realizaram a abordagem ao suspeito identificado pelas iniciais R.C.L.S. Durante a busca pessoal, os policiais encontraram dinheiro e substâncias entorpecentes em sua posse.

Ainda durante a revista, os militares apreenderam quatro buchas de maconha e 18 pedras de crack. Além disso, os policiais encontraram duas porções da substância conhecida como PAC.

Os agentes também localizaram um rádio comunicador e um aparelho celular da marca Motorola. Segundo os policiais, esses equipamentos costumam ser utilizados para comunicação em atividades ligadas ao tráfico.

Além disso, os militares recolheram uma bolsa tipo pochete preta. Dentro dela estavam parte das drogas e o material utilizado para embalar os entorpecentes.

Durante a ocorrência, os policiais também apreenderam R$ 209 em dinheiro. O valor estava em espécie e foi recolhido como possível resultado da comercialização ilegal.

Tráfico de entorpecentes em Atílio Vivácqua

A ocorrência reforça o registro de tráfico de entorpecentes em Atílio Vivácqua, prática investigada pelas forças de segurança na região.

Segundo a Polícia Militar, o patrulhamento preventivo tem papel importante na identificação de pontos de venda de drogas. Por isso, as equipes mantêm ações constantes em diferentes bairros do município.

Após a abordagem e a apreensão do material, os policiais conduziram o suspeito para a delegacia. As equipes também apresentaram todos os objetos recolhidos durante a ocorrência.

Em seguida, os agentes encaminharam R.C.L.S à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Na unidade policial, a autoridade responsável realizou os procedimentos legais previstos.

A Polícia Civil agora analisa o material apreendido e os dados encontrados no telefone celular. Essas informações podem auxiliar na continuidade das investigações sobre o tráfico de entorpecentes em Atílio Vivácqua.

Além disso, os investigadores buscam identificar possíveis conexões com outros envolvidos na comercialização de drogas na região.

Enquanto isso, as forças de segurança reforçam o patrulhamento em áreas consideradas estratégicas. A atuação conjunta das equipes busca prevenir novos crimes e reduzir a circulação de entorpecentes no município.

As investigações seguem em andamento. A polícia continuará reunindo informações para esclarecer a extensão das atividades ligadas ao tráfico de entorpecentes em Atílio Vivácqua.