Greve dos caminhoneiros vai acontecer? Diesel alto pressiona setor
A principal delas é o pedido aos estados para zerar temporariamente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a importação do combustível até 31 de maio.
A alta do diesel voltou a acender o alerta para uma possível greve de caminhoneiros no Brasil e levou o governo federal a propor medidas emergenciais para conter os preços. A principal delas é o pedido aos estados para zerar temporariamente o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a importação do combustível até 31 de maio.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
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