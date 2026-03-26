Hidrômetro: erro comum pode afetar sua conta de água

A concessionária de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, a BRK, intensifica as orientações aos moradores sobre a instalação correta da caixa padrão do hidrômetro. A empresa destaca que a estrutura é essencial para garantir precisão na medição do consumo, além de contribuir diretamente para a segurança e a eficiência do serviço.

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Além disso, o acesso à água tratada segue como um dos principais pilares para assegurar saúde e qualidade de vida. Nesse contexto, o hidrômetro desempenha papel fundamental, pois registra com exatidão o volume utilizado em atividades cotidianas, como o uso de torneiras, chuveiros e descargas. Dessa forma, a cobrança reflete fielmente o consumo de cada imóvel.

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O supervisor comercial da BRK em Cachoeiro de Itapemirim, Gleidson Fortunato de Oliveira, explica que a padronização facilita o atendimento e reduz problemas operacionais.

“A instalação correta evita infiltrações, protege o equipamento contra danos e agiliza eventuais manutenções. Ainda de acordo com o supervisor, a medida, embora simples, impacta diretamente a rotina do abastecimento”, explica.

Para garantir o funcionamento adequado, a concessionária orienta que a caixa do hidrômetro fique voltada para a rua, conforme os padrões técnicos estabelecidos. Além disso, o morador deve fixar a estrutura em alvenaria e mantê-la nivelada. A base precisa ficar a um metro de altura em relação à calçada, enquanto o modelo deve seguir dimensões específicas, próximas de 38,4 cm por 34,9 cm.

Equipamento homologado

Outro ponto importante envolve o uso de equipamentos homologados pela própria BRK. Com isso, a concessionária assegura maior durabilidade da instalação e evita falhas no sistema.

A empresa também reforça que o cliente possui responsabilidades no processo. Nesse sentido, o morador deve instalar um tubo corrugado que ligue a caixa padrão à rede na rua. Esse tubo precisa ficar posicionado cerca de 15 centímetros abaixo do nível do terreno. Além disso, é necessário instalar um registro controlador na tubulação interna, mas fora da caixa.

Gleidson Fortunato de Oliveira ainda ressalta que apenas equipes autorizadas da BRK podem realizar a montagem do cavalete e a instalação do hidrômetro.

O supervisor também destaca que a instalação correta melhora a leitura mensal e evita inconsistências no consumo registrado. Como resultado, o cliente acompanha seus gastos com mais clareza, enquanto a concessionária reduz a necessidade de revisões e retrabalhos.

Por fim, moradores que ainda possuem o hidrômetro instalado em áreas internas ou fora do padrão podem buscar orientação diretamente com a BRK. A empresa disponibiliza suporte para regularização e remanejamento da estrutura, garantindo que o sistema funcione de forma adequada e transparente.