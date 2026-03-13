Hospital Unimed Sul Capixaba ganha destaque internacional

O Hospital da Unimed Sul Capixaba no ranking da Newsweek voltou a ganhar destaque internacional em 2026. A unidade hospitalar, localizada em Cachoeiro de Itapemirim, aparece novamente na lista The World’s Best Hospitals, elaborada pela revista Newsweek.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O levantamento analisa mais de 2.500 hospitais em 32 países. Além disso, a pesquisa considera critérios como recomendações de especialistas, indicadores de qualidade hospitalar, experiência dos pacientes e resultados relatados pelos próprios usuários.

Leia também:

Dessa forma, o hospital capixaba mantém presença entre instituições avaliadas em um dos rankings internacionais mais conhecidos na área da saúde.

Critérios utilizados na avaliação

A edição de 2026 ampliou os critérios utilizados para análise das instituições. Além disso, a revista Newsweek desenvolveu o levantamento em parceria com a plataforma de dados Statista.

Diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado informou que a avaliação passou a considerar com maior peso métricas de desempenho clínico e avaliações feitas pelos pacientes.

Segundo o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Bruno Beber Machado, a metodologia exige que hospitais reconhecidos internacionalmente apresentem resultados consistentes em indicadores ligados à qualidade assistencial e ao atendimento.

Assim, o ranking analisa diferentes aspectos do serviço hospitalar. Entre eles estão a qualidade clínica, a segurança assistencial e a experiência relatada pelos pacientes.

Trabalho das equipes e investimentos

Diretor de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Cláudio Vinicius Menezes de Brito informou que o resultado reflete o trabalho realizado pelas equipes da instituição.

Além disso, segundo o diretor de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Cláudio Vinicius Menezes de Brito, a cooperativa mantém investimentos em processos, tecnologia e capacitação profissional.

Dessa maneira, a instituição busca aprimorar continuamente seus serviços e fortalecer a qualidade do atendimento prestado aos pacientes.

Certificações reforçam reconhecimento

Além do reconhecimento no ranking internacional, o hospital também possui certificações importantes no setor de saúde.

Entre elas está a acreditação ONA nível 3, que reconhece excelência em gestão hospitalar e segurança assistencial.

Além disso, a unidade possui certificação HIMSS nível 7, voltada à maturidade digital e ao uso seguro das informações na área da saúde.

Esses indicadores dialogam diretamente com os critérios avaliados pela revista Newsweek. Dessa forma, aspectos como qualidade clínica, segurança hospitalar e experiência do paciente ajudam a explicar a presença do Hospital da Unimed Sul Capixaba no ranking da Newsweek.