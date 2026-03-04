Idoso é autuado após policiais encontrarem arma de fogo sem registro

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais realizou uma ação que resultou em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Venda Nova do Imigrante. A ocorrência foi registrada nesta terça-feira (3), no bairro Tapera.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A equipe recebeu informações de que um morador poderia manter arma de fogo de forma irregular. Diante da denúncia, os investigadores iniciaram diligências para verificar a procedência do fato.

Durante a ação, os policiais localizaram na residência do suspeito uma carabina calibre .32. Além disso, apreenderam dois estojos do mesmo calibre.

O próprio morador entregou o armamento à equipe. Ele também informou que não possuía qualquer documentação que autorizasse a posse do material.

Diante da constatação, os policiais conduziram o homem, de 73 anos, à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Em seguida, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante.

Posse ilegal de arma de fogo em Venda Nova do Imigrante

A autuação ocorreu com base no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, conhecida como Estatuto do Desarmamento. O dispositivo trata da posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Como o crime admite pagamento de fiança, a autoridade policial arbitrou valor compatível com as circunstâncias da ocorrência. O autuado efetuou o pagamento e responderá ao processo em liberdade.

Segundo o delegado Eduardo Fernandes de Oliveira, titular da Deic de Venda Nova do Imigrante, a retirada de armas irregulares de circulação contribui diretamente para a prevenção de crimes.

De acordo com ele, a Polícia Civil atua de forma contínua para identificar situações que representem risco à segurança pública. Além disso, as equipes mantêm trabalho permanente de investigação na região.

A corporação reforça que a posse ilegal de arma de fogo em Venda Nova do Imigrante representa infração penal, mesmo quando o armamento é de uso permitido. Por isso, o registro e a documentação são obrigatórios conforme determina a legislação.

Por fim, a Polícia Civil destacou que denúncias anônimas auxiliam nas investigações e fortalecem as ações preventivas. A população pode procurar a delegacia local para colaborar com informações que contribuam para a segurança coletiva.