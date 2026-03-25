Idoso fica ferido em acidente entre moto e caminhão em Presidente Kennedy

Um acidente em Presidente Kennedy deixou um idoso ferido na manhã desta terça-feira (24), por volta das 11h30, no Centro do município. A colisão ocorreu na Rua Olímpio Pinto Campos Figueiredo, em frente a um estabelecimento comercial.

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De acordo com as informações da Polícia Militar, o acidente envolveu uma motocicleta Honda CG Titan, sem placa de identificação, e um caminhão Mercedes-Benz, carregado com farelo. O veículo de carga seguia da localidade de São Salvador em direção a Marobá.

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Enquanto isso, o motociclista, de 66 anos, transitava por uma via perpendicular. Ao acessar a rua principal, ele perdeu o controle da direção e não conseguiu concluir a manobra. Em seguida, a moto colidiu na lateral do caminhão.

Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos e precisou de atendimento imediato. A Guarda Civil Municipal realizou os primeiros socorros e acionou o encaminhamento ao Hospital Tancredo Neves.

Acidente em Presidente Kennedy envolve moto irregular

Após o atendimento inicial, as equipes comunicaram a ocorrência à Polícia Militar. Em seguida, o motorista do caminhão, de 45 anos, se apresentou espontaneamente no 3º Pelotão da PM.

De acordo com a polícia, o condutor apresentou documentação regular. Ele possuía Carteira Nacional de Habilitação válida e o caminhão estava devidamente licenciado. Por isso, foi liberado após prestar esclarecimentos.

Por outro lado, os agentes constataram irregularidades na motocicleta envolvida no acidente em Presidente Kennedy. O veículo circulava sem placa original e utilizava uma placa de automóvel dobrada ao meio.

Além disso, a moto apresentava licenciamento em atraso. Diante disso, as autoridades removeram o veículo para um pátio credenciado ao Detran para as medidas administrativas.

Enquanto isso, o caso segue sob apuração para esclarecer a dinâmica completa do acidente em Presidente Kennedy. As autoridades devem analisar as circunstâncias da colisão e eventuais responsabilidades.

A ocorrência reforça a importância do cumprimento das normas de trânsito. Além disso, destaca a necessidade de atenção redobrada ao acessar vias movimentadas, especialmente em áreas urbanas.