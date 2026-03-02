Incaper lança nova variedade de banana em Alfredo Chaves
O município de Alfredo Chaves, com forte vocação e tradição na produção de banana, sediou o evento.
A banana ambrosia, nova cultivar do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) foi lançada na tarde de quarta-feira (25), com a presença de mais de 500 pessoas, entre produtores rurais, técnicos e lideranças regionais. O município de Alfredo Chaves, com forte vocação e tradição na produção de banana, sediou o evento.
