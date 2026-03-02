Conexão Safra

Incaper lança nova variedade de banana em Alfredo Chaves

O município de Alfredo Chaves, com forte vocação e tradição na produção de banana, sediou o evento.

Foto: Divulgação

A banana ambrosia, nova cultivar do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) foi lançada na tarde de quarta-feira (25), com a presença de mais de 500 pessoas, entre produtores rurais, técnicos e lideranças regionais. O município de Alfredo Chaves, com forte vocação e tradição na produção de banana, sediou o evento.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: https://conexaosafra.com/agronegocio/incaper-lanca-nova-variedade-de-banana-em-alfredo-chaves/

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

AgriculturaConexão Safra

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por