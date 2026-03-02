Incêndio destrói caminhão de carga na 262 em Domingos Martins
Ação rápida evitou explosão e garantiu a segurança na rodovia durante incêndio em veículo carregado com acetona, na noite de domingo (1º).
Na noite de domingo (1º), por volta das 22h35, um caminhão de carga pegou fogo na BR-262, no km 34, em Domingos Martins, Espírito Santo. O veículo, modelo Scania R440, transportava propanona (acetona), um produto altamente inflamável. Isso aumentou significativamente o risco de explosão, exigindo que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros respondessem rapidamente à situação.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Resposta imediata evita tragédia
O Centro de Operações acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes da 1ª Companhia do 4º Batalhão e da 1ª Companhia do 6º Batalhão, totalizando 10 militares. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) mobilizou-se para apoiar a segurança e sinalizar a via.
Ao chegarem no local, as equipes encontraram o incêndio em estágio avançado. Com rapidez, tomaram medidas imediatas para evitar uma tragédia maior.
“O nosso foco foi isolar a área e resfriar a carga para impedir uma possível explosão”, afirmou o Sargento Jack, chefe da guarnição de Domingos Martins. Graças à ação coordenada, as equipes conseguiram controlar o incêndio e evitar danos maiores.
Técnicas de combate ao fogo garantem segurança
Durante a operação, os bombeiros utilizaram líquido gerador de espuma (LGE) para abafar as chamas e interromper o processo de combustão. Além disso, para garantir a segurança do veículo e da rodovia, a equipe desacoplou a cabine do caminhão, o que evitou que o tanque de combustível fosse atingido pelo fogo.
Situação controlada e segurança restabelecida
Após extinguir completamente as chamas, a equipe restabeleceu a segurança na rodovia. Felizmente, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Além disso, a situação foi rapidamente controlada, evitando danos maiores.
A PRF assumiu o controle do local, enquanto o Corpo de Bombeiros deixou a área após garantir que não houvesse riscos adicionais.
A rápida atuação das equipes de resgate evitou uma tragédia maior, garantindo a segurança da rodovia e a integridade dos envolvidos.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726