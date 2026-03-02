Incêndio destrói caminhão de carga na 262 em Domingos Martins

Na noite de domingo (1º), por volta das 22h35, um caminhão de carga pegou fogo na BR-262, no km 34, em Domingos Martins, Espírito Santo. O veículo, modelo Scania R440, transportava propanona (acetona), um produto altamente inflamável. Isso aumentou significativamente o risco de explosão, exigindo que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros respondessem rapidamente à situação.

Resposta imediata evita tragédia



O Centro de Operações acionou o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes da 1ª Companhia do 4º Batalhão e da 1ª Companhia do 6º Batalhão, totalizando 10 militares. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) mobilizou-se para apoiar a segurança e sinalizar a via.

Ao chegarem no local, as equipes encontraram o incêndio em estágio avançado. Com rapidez, tomaram medidas imediatas para evitar uma tragédia maior.

“O nosso foco foi isolar a área e resfriar a carga para impedir uma possível explosão”, afirmou o Sargento Jack, chefe da guarnição de Domingos Martins. Graças à ação coordenada, as equipes conseguiram controlar o incêndio e evitar danos maiores.

Técnicas de combate ao fogo garantem segurança

Durante a operação, os bombeiros utilizaram líquido gerador de espuma (LGE) para abafar as chamas e interromper o processo de combustão. Além disso, para garantir a segurança do veículo e da rodovia, a equipe desacoplou a cabine do caminhão, o que evitou que o tanque de combustível fosse atingido pelo fogo.

Situação controlada e segurança restabelecida

Após extinguir completamente as chamas, a equipe restabeleceu a segurança na rodovia. Felizmente, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Além disso, a situação foi rapidamente controlada, evitando danos maiores.

A PRF assumiu o controle do local, enquanto o Corpo de Bombeiros deixou a área após garantir que não houvesse riscos adicionais.

A rápida atuação das equipes de resgate evitou uma tragédia maior, garantindo a segurança da rodovia e a integridade dos envolvidos.