Inmet: Alerta de chuvas intensas coloca regiões do Espírito Santo em atenção

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de chuvas intensas que entrou em vigor nesta segunda-feira (9), às 10h. O aviso permanece válido até as 23h59 de terça-feira (10). O órgão meteorológico classificou o aviso em dois níveis: alerta amarelo, de perigo potencial, e alerta laranja, que indica risco mais elevado.

De acordo com o comunicado oficial, as condições climáticas podem provocar temporais acompanhados de ventos fortes. Além disso, o fenômeno pode gerar transtornos pontuais, como queda de galhos, interrupção de energia elétrica e alagamentos em áreas vulneráveis. Por isso, autoridades recomendam atenção redobrada da população durante o período de instabilidade.

Alerta amarelo

No alerta amarelo, considerado de perigo potencial, a previsão indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora. Ao longo do dia, o acumulado pode alcançar até 50 milímetros. Além disso, os ventos podem atingir velocidades entre 40 e 60 quilômetros por hora.

Embora o risco seja considerado baixo, o Inmet alerta para a possibilidade de ocorrências isoladas. Entre elas estão quedas de galhos de árvores, alagamentos em áreas urbanas e descargas elétricas. Portanto, moradores devem adotar medidas preventivas e acompanhar os comunicados meteorológicos.

Alerta laranja

Já o alerta laranja representa um grau maior de severidade. Nesse caso, a previsão indica chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora. O acumulado diário pode chegar a até 100 milímetros. Além disso, rajadas de vento podem variar entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Com esse cenário, aumentam as chances de interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores e pontos de alagamento. Também existe risco de descargas elétricas durante as tempestades. Por esse motivo, autoridades reforçam a necessidade de atenção às orientações de segurança.

Orientações de segurança durante temporais

O Inmet orienta a população a evitar abrigo debaixo de árvores durante rajadas de vento. Isso ocorre porque há risco de queda de galhos e também possibilidade de descargas elétricas. Da mesma forma, motoristas devem evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.

Além disso, especialistas recomendam evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante tempestades. Em situações de alerta laranja, a recomendação é ainda mais rigorosa. Sempre que possível, moradores devem desligar equipamentos elétricos e o quadro geral de energia.

Por fim, a população pode buscar orientações junto aos órgãos de emergência. Em caso de risco ou necessidade de ajuda, a Defesa Civil atende pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.

Enquanto o alerta permanecer em vigor, especialistas recomendam acompanhar as atualizações meteorológicas. Dessa forma, a população pode se preparar e reduzir riscos durante períodos de instabilidade climática.