Itapemirim: cursos gratuitos ajudam moradores a entrar no mercado de trabalho

Itapemirim abriu inscrições para cursos gratuitos voltados à capacitação profissional nas áreas de turismo e serviços.

Nesse sentido, as aulas ocorrerão no período noturno, das 18h às 22h, na Secretaria Municipal de Turismo. Dessa forma, a proposta permite que trabalhadores e estudantes participem das atividades sem comprometer a rotina diária. Além disso, os cursos oferecem certificado ao final da formação.

As capacitações

Entre as capacitações disponíveis, está o curso de Café Colonial, que acontecerá entre os dias 14 e 17 de abril. A formação contará com 16 vagas e exige ensino fundamental incompleto, além de idade mínima de 16 anos. Assim, durante o curso, os participantes terão contato com técnicas relacionadas à preparação e apresentação desse tipo de serviço gastronômico.

Outra oportunidade é o curso de Segurança para Motoristas de Transporte Individual, programado entre os dias 11 e 15 de maio. Nesse caso, a formação disponibiliza 25 vagas e exige ensino fundamental completo (1º ao 5º ano), além de idade mínima de 18 anos. Desse modo, o conteúdo abordará práticas de segurança voltadas ao transporte de passageiros.

Ainda dentro do cronograma, o município também oferecerá o curso de Camareira: Técnicas de Limpeza e Arrumação. A capacitação ocorrerá entre os dias 18 e 29 de maio, com 25 vagas disponíveis. Contudo, para participar, os interessados devem ter pelo menos 17 anos e ensino fundamental completo.

Inscrições

Para realizar a inscrição, os candidatos devem apresentar ficha de matrícula, CPF, RG, comprovante de residência e comprovante de escolaridade. Porém, as vagas são limitadas, portanto a organização recomenda que os interessados procurem o local de inscrição o quanto antes.

Além de ampliar a qualificação profissional, a iniciativa busca fortalecer o setor de turismo e serviços em Itapemirim. Ao mesmo tempo, o programa cria novas oportunidades de inserção no mercado de trabalho e incentiva o desenvolvimento econômico local.

Negocia Itapemirim

Além das capacitações, o município também promove ações voltadas à organização financeira da população. Assim, entre elas está o programa Negocia Itapemirim, realizado pelo Procon municipal em comemoração ao Mês do Consumidor.

Durante a ação, consumidores podem renegociar débitos diretamente com empresas participantes. Bancos, financeiras, além de empresas como Vivo, EDP e Dacasa participam da iniciativa.

O atendimento ocorre entre os dias 16 e 20 de março, das 8h às 16h, na sede do Procon de Itapemirim. A proposta oferece condições facilitadas para que os consumidores regularizem pendências e reorganizem a vida financeira.