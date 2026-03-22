Itapemirim divulga novo cronograma do programa Saúde em Movimento

A Prefeitura de Itapemirim mantém o ritmo acelerado dos atendimentos do programa Saúde em Movimento. A iniciativa percorre diversas localidades do município para facilitar o acesso da população a serviços essenciais.

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Dessa maneira, os moradores podem usufruir de cuidados médicos e odontológicos perto de casa. Além disso, a unidade móvel oferece assistência de enfermagem, aferição de pressão arterial e testes de glicemia.

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Calendário de atendimentos

A programação para os próximos dias já está definida. As equipes atuarão sempre no período da manhã, das 8h às 11h. Confira os locais contemplados:

23/03 (Segunda-feira): Rio Muqui / Pedra

Rio Muqui / Pedra 24/03 (Terça-feira): Garrafão / Córrego do Ouro

Garrafão / Córrego do Ouro 25/03 (Quarta-feira): Frade / Caxeta

Frade / Caxeta 26/03 (Quinta-feira): Retiro / Limão

Retiro / Limão 27/03 (Sexta-feira): Campo Acima / Duas Barras

Como acessar os serviços

Um ponto importante deste projeto é a desburocratização. Portanto, não há necessidade de agendamento prévio. O cidadão que precisar de atendimento deve apenas comparecer ao local indicado dentro do horário estabelecido.