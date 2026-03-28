Itapemirim oferece exames e serviços gratuitos para mulheres neste sábado

As unidades de saúde de Itapemirim promovem, neste sábado (28), uma mobilização do Março Lilás. A ação oferece serviços gratuitos para mulheres. O objetivo é reforçar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero.

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Participam da mobilização as unidades de Maria da Penha (Vila), Retiro, Santo Amaro, Joacima, Gomes, Itaipava, Itaoca, Graúna, Brejo Grande do Sul, Campo Acima e Frade. Em cada local, os atendimentos podem variar. Entre os serviços estão mamografia, aferição de pressão, atendimento odontológico e teste de glicemia.

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Também serão oferecidos testes rápidos para ISTs e coleta de preventivo. As unidades promovem ainda rodas de conversa e café da manhã. A Secretaria de Saúde orienta que as moradoras procurem a unidade mais próxima. Assim, poderão conferir os serviços disponíveis e cuidar da saúde.