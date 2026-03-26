Jovem esfaqueia namorado após agressões: "De homem não apanho mais"

O caso em que uma mulher esfaqueia namorado em Maceió ganhou repercussão após a jovem afirmar que agiu em legítima defesa. A ocorrência foi registrada na madrugada de segunda-feira (23), no bairro Benedito Bentes, em Alagoas.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 5º Batalhão foram acionadas por volta das 4h para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem, de 22 anos, caído no chão, inconsciente e com sangramento intenso.

Segundo os agentes, a jovem de 21 anos, identificada como Millena Beatriz Correia Freire da Silva, confessou ter esfaqueado o companheiro. Ainda no local, ela relatou que reagiu para se defender de agressões.

Em seguida, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro à vítima. Os profissionais encaminharam o homem ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde ele recebeu atendimento médico.

Mulher esfaqueia namorado em Maceió e relata histórico de violência

Após o ocorrido, a jovem foi conduzida à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). No local, ela prestou depoimento e foi liberada após os procedimentos iniciais.

Enquanto isso, a defesa da jovem apresentou versão detalhada sobre o caso. Segundo a advogada, Millena enfrentava um ciclo contínuo de violência doméstica ao longo de sete meses.

De acordo com a defesa, a jovem sofreu agressões físicas, psicológicas e ameaças constantes. Além disso, o companheiro teria exercido controle possessivo e impedido tentativas de rompimento da relação.

Ainda conforme o relato, a mulher chegou a ser mantida em situação de restrição de liberdade em alguns momentos. A advogada afirmou que a jovem tentou sair do relacionamento, mas enfrentou ameaças.

Além disso, a defesa destacou que a jovem sofreu agressões graves, incluindo socos, chutes e outros tipos de violência. Em alguns episódios, ela teria ficado acamada devido aos ferimentos.

Enquanto isso, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra a jovem assumindo o ocorrido. Nas imagens, ela afirma que não aceitaria mais agressões e declara ter agido para se proteger.

As autoridades seguem acompanhando o caso, que ainda será analisado pela Justiça. A investigação deve considerar os relatos apresentados e as circunstâncias da ocorrência.