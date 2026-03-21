Juca de Oliveira morre e deixa legado eterno na televisão e no teatro

A dramaturgia brasileira perde um de seus maiores expoentes na madrugada deste sábado (21). O ator e dramaturgo Juca de Oliveira faleceu em São Paulo, aos 91 anos. A porta-voz da assessoria da família confirmou o óbito à TV Globo, marcando o fim de uma era para o entretenimento no país.

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Portanto, o público poderá prestar as últimas homenagens durante o velório no Funeral Home, na Bela Vista. A cerimônia ocorre das 15h às 21h, sendo restrita a familiares e amigos próximos do artista.

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A construção de um ícone

Natural de São Roque, José Juca de Oliveira Santos nasceu em março de 1935. Curiosamente, o jovem Juca iniciou a faculdade de Direito na USP e trabalhava em um banco antes da fama. No entanto, ele abandonou a estabilidade para seguir sua vocação na Escola de Arte Dramática nos anos 1950.

Nesse período, ele integrou o prestigiado Teatro Brasileiro de Comédia (TBC). O ator dividiu o palco com grandes nomes e estrelou obras fundamentais da literatura teatral mundial. Posteriormente, sua carreira somou mais de 60 peças, 30 produções televisivas e dez longas-metragens.

Atuação marcante e engajamento político

Na televisão, o artista imortalizou o Dr. Albieri na novela “O Clone”. Sem dúvida, seu papel como o médico geneticista tornou-se sua marca registrada na Rede Globo, onde estreou em 1973. Além disso, sua relevância extrapolou as telas e alcançou a militância política.

Nos anos 1960, Juca adquiriu o Teatro de Arena junto a outros grandes intelectuais. Devido ao seu vínculo com o Partido Comunista, ele sofreu perseguições durante a ditadura militar e buscou refúgio na Bolívia. O ator descreveu esse período como uma fase trágica para a cultura nacional.

Memória e resistência

Ao relembrar a repressão sofrida pelo setor cultural, o ator Juca de Oliveira afirmou ao projeto Memória Globo que o fechamento do Teatro de Arena não ocorreu por acaso. Segundo ele, a perseguição estatal atingiu o grupo de forma brutal e interrompeu projetos fundamentais.

Juca de Oliveira deixa um acervo artístico inestimável como autor e intérprete. Sua trajetória serve como guia para novos talentos que buscam unir excelência técnica e consciência social na arte brasileira.