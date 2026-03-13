Juliette anuncia casamento com Kaíque Cerveny para 2026 e preparativos

A cantora Juliette Freire anunciou nesta quinta-feira (12), que vai se casar com o atleta de crossfit Kaíque Cerveny ainda em 2026. A novidade foi revelada em um vídeo publicado nas redes sociais, em que a artista aparece ao lado do noivo e mostra momentos dos preparativos para a cerimônia.

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Na gravação, a vencedora do BBB 21 aparece provando comidas e bebidas, em cenas que indicam a escolha do cardápio do evento. O vídeo também sugere outras etapas da organização, como a definição do local onde o casamento deve ocorrer.

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Antes de revelar a notícia, Juliette faz suspense e brinca com os seguidores ao insinuar que teria um anúncio importante para fazer. Em seguida, esclarece que não se trata de uma gravidez.

“Preciso dizer uma coisa: não tô grávida. A verdade é que a gente vai casar. Eu prometo trazer tudo para vocês”, afirmou no vídeo.

Na publicação, a cantora indicou que pretende dividir com os seguidores diferentes etapas da organização da cerimônia. O vídeo mostra o casal avaliando opções de comida e bebida.

Até o momento, não foram divulgadas informações como a data exata do casamento ou o local da celebração.

Relação começou em 2023

O relacionamento entre Juliette e Kaíque Cerveny foi assumido publicamente em dezembro de 2023. Desde então, o casal passou a compartilhar momentos juntos nas redes sociais.

Em novembro de 2024, o atleta pediu a cantora em casamento. Kaíque atua no crossfit e costuma publicar nas redes sociais conteúdos relacionados à rotina de treinos e competições.