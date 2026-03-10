La Niña perde força e Pacífico pode entrar em fase neutra até abril

A La Niña, fenômeno climático que influencia chuvas, temperaturas e circulação atmosférica em várias regiões do planeta, continua ativa no Oceano Pacífico, mas já apresenta sinais de enfraquecimento.

Uma atualização climática divulgada nesta segunda-feira (9) pelo Climate Prediction Center, órgão da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, indica que o sistema pode migrar para uma fase neutra ainda nos próximos meses.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/previsao-tempo/la-nina-perde-forca-e-pacifico-pode-entrar-em-fase-neutra-ate-abril/