Larissa Manoela fala sobre endometriose e revela medo de não engravidar
Larissa relembra ter ficado assustada com as possíveis consequências no futuro.
A atriz Larissa Manoela abriu o coração ao falar sobre a convivência com a endometriose, diagnosticada há cerca de seis anos. Durante a campanha Março Amarelo, dedicada à conscientização sobre a condição, ela compartilhou os impactos físicos e emocionais da doença.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Um dos pontos mais delicados, segundo a artista, foi o medo relacionado à maternidade. Ao receber o diagnóstico, Larissa relembra ter ficado assustada com as possíveis consequências no futuro.
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“Meu maior sonho é ser mãe”, afirmou. A atriz também já comentou em outras ocasiões sobre o desejo de ser mãe e revelou que passou a conviver com a insegurança de não conseguir engravidar.
Sintomas ignorados desde a adolescência
Antes de descobrir a doença, Larissa comentou que conviveu por anos com dores intensas, que acreditava serem comuns ao período menstrual.
As cólicas frequentes chegaram a interferir diretamente em sua rotina, inclusive no trabalho. A percepção de que aquele nível de dor não era normal veio apenas com o diagnóstico.
A atriz destaca que muitas mulheres passam pelo mesmo processo, demorando a buscar ajuda por acreditarem que os sintomas fazem parte do ciclo menstrual.
O que é a endometriose
A endometriose é uma doença que acontece quando um tecido parecido com o que reveste o útero começa a crescer fora do lugar, como nos ovários, trompas ou outras regiões do corpo.
Isso pode causar dores fortes, principalmente durante a menstruação, além de desconfortos constantes e, em alguns casos, dificuldade para engravidar.
Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, estima-se que:
– Entre 5% e 15% das mulheres em idade reprodutiva convivem com a doença;
– No Brasil, cerca de 8 milhões de mulheres são afetadas;
– No mundo, o número ultrapassa 190 milhões.
Tratamento e acompanhamento contínuo
Desde o diagnóstico, Larissa Manoela segue em tratamento com acompanhamento médico regular, realizando consultas semestrais.
Muito comprometida com o sonho de ser mãe, a atriz mantém uma rotina rigorosa de cuidados com a saúde, buscando controlar a doença e preservar sua fertilidade ao longo do tempo.
Até o momento, não houve necessidade de cirurgia. No entanto, o controle da doença é feito por meio de diferentes abordagens, como:
– Prática de exercícios físicos;
– Mudanças na alimentação;
– Uso de medicamentos;
– Acompanhamento especializado.
A atriz ressalta que cada caso é único e deve ser analisado individualmente.
Uso da visibilidade para conscientizar
Ao tornar sua experiência pública, Larissa busca ampliar o acesso à informação, principalmente entre mulheres mais jovens.
Assim, a atriz reforça a importância de observar os sinais do corpo e procurar ajuda médica diante de dores persistentes.
“Às vezes a gente acha que é só mais uma dorzinha, mas não é. Precisamos nos ouvir”, destacou.
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