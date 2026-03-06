Latino e equipe sofrem acidente de ônibus em rodovia no interior de São Paulo
Após o ocorrido, o artista se manifestou nas redes sociais para informar que todos passam bem e agradecer por ninguém ter se ferido gravemente.
O cantor Latino e integrantes de sua equipe sofreram um acidente de ônibus na manhã desta sexta-feira (6), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Matão, no interior de São Paulo.
O veículo havia saído de Mogi das Cruzes e seguia para São José do Rio Preto, onde o cantor tem um show marcado para este sábado (7).
O Estadão procurou a equipe de Latino para obter mais informações sobre o estado de saúde dos ocupantes e sobre a manutenção da agenda de shows, mas não teve retorno até a publicação deste texto.
A reportagem também entrou em contato com a concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pelo trecho da rodovia, para obter mais informações sobre o acidente e aguarda
