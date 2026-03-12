Lotofácil 3633: confira o resultado do sorteio desta quarta

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (11) o sorteio do concurso 3633 da Lotofácil. O evento ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, local oficial onde acontecem os sorteios das Loterias Caixa.

Logo após o encerramento da extração das dezenas, a Caixa divulgou o resultado da Lotofácil 3633, permitindo que apostadores de todo o país conferissem rapidamente seus bilhetes. Dessa forma, milhões de jogadores acompanharam o resultado em busca do prêmio principal.

Além disso, o sorteio integra o calendário regular das loterias federais, que realizam concursos frequentes ao longo da semana. Como consequência, a Lotofácil segue entre as modalidades mais procuradas pelos brasileiros.

A popularidade do jogo ocorre principalmente pela simplicidade da aposta. Para participar, o jogador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Em seguida, o sistema realiza o sorteio das dezenas no horário programado.

Ganha o prêmio principal quem acerta as 15 dezenas sorteadas. Entretanto, a Lotofácil também distribui valores para quem acerta 14, 13, 12 ou 11 números. Assim, o jogo oferece diferentes possibilidades de premiação aos apostadores.

Além disso, a divulgação rápida do resultado permite que os participantes verifiquem imediatamente se foram contemplados em alguma das faixas de premiação. Dessa maneira, lotéricas e plataformas digitais registram grande movimentação após cada sorteio.

Mais chances

Além do prêmio principal, a Lotofácil mantém seu formato de múltiplas faixas de premiação. Por isso, mesmo quem não acerta todas as dezenas ainda pode receber valores menores, dependendo da quantidade de números acertados.

Enquanto as apostas continuam sendo registradas nas casas lotéricas e nos canais digitais da Caixa, a expectativa cresce para o próximo concurso. Assim, o prêmio estimado em R$ 5 milhões passa a ser o novo objetivo dos apostadores em todo o Brasil.