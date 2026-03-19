Lotofácil 3639: capixabas garantem premiação; veja como jogar

A sorte sorriu para o Espírito Santo no último sorteio da Lotofácil 3639, realizado nesta quarta-feira (18). Ao todo, 9 apostas capixabas figuram na lista de premiados, garantindo uma fatia dos valores distribuídos pela Caixa Econômica Federal. Nesse sentido, os números sorteados no concurso 3639: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 18 – 23 – 25.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Embora o prêmio principal tenha saído para dois sortudos de outros estados, os jogadores capixabas mantiveram o bom desempenho regional. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre as dezenas sorteadas, os valores pagos e o passo a passo para você também tentar a sorte.

Leia também: Lotomania: veja para qual cidade saiu o prêmio de R$ 5 milhões

Vencedores principais e premiação regional

O prêmio máximo da rodada foi dividido entre duas apostas que gabaritaram o volante. Cada uma dessas faturou o montante de R$ 576.079,82. Como ninguém acumulou o prêmio, a expectativa agora se volta para o próximo concurso, que ocorre nesta quinta-feira (19).

Além dos grandes vencedores, a categoria de 14 acertos contemplou 271 apostas em todo o Brasil. Entre elas, destacam-se as 9 apostas feitas no Espírito Santo, que garantiram o prêmio individual de R$ 1.273,49.

Resumo das faixas de premiação:

15 acertos: 2 ganhadores (R$ 576.079,82 cada).

14 acertos: 271 ganhadores (R$ 1.273,49 cada).

13 acertos: 8.796 ganhadores (R$ 35,00 cada).

12 acertos: 121.341 ganhadores (R$ 14,00 cada).

11 acertos: 566.212 ganhadores (R$ 7,00 cada).

Como jogar na Lotofácil?

Muitos brasileiros escolhem a Lotofácil pela simplicidade do sistema de jogo. Para participar, o apostador deve marcar entre 15 e 20 números no volante, que possui 25 opções disponíveis.

Primeiramente, escolha suas dezenas favoritas. Ganha quem acertar 11, 12, 13, 14 ou o prêmio máximo com 15 números. Caso você esteja indeciso, pode utilizar a Surpresinha, onde o sistema escolhe os números por você. Por outro lado, se você confia em uma combinação específica, a Teimosinha permite repetir o mesmo jogo por até 24 concursos seguidos.

Aposte em grupo com o bolão

Se o objetivo é aumentar as probabilidades sem gastar muito, o Bolão da Lotofácil é a alternativa ideal. Essa modalidade permite realizar apostas coletivas com preços acessíveis.

Atualmente, o valor mínimo para um bolão é de R$ 14,00, sendo que cada cota individual custa a partir de R$ 4,50. A quantidade de cotas varia conforme o número de dezenas escolhidas: