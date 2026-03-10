Lotofácil: aposta simples acerta 15 números e leva mais de R$ 1,6 milhão

Uma aposta simples da Lotofácil acertou as 15 dezenas do concurso 3631 e garantiu um prêmio de R$ 1.681.287,48. O sorteio ocorreu na noite desta segunda-feira (9) e premiou apenas um bilhete com o valor principal.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O jogo vencedor, do Rio de Janeiro, foi registrado pelos canais eletrônicos da Caixa. Dessa forma, o apostador conquistou sozinho o prêmio milionário ao acertar todas as dezenas sorteadas. Além disso, como houve ganhador na faixa principal, o prêmio da Lotofácil não acumulou para o próximo concurso.

Leia também: Lotofácil: o que acontece quando o prêmio acumula

A Lotofácil é uma das loterias mais populares do país. Isso acontece porque o formato do jogo é considerado simples e oferece diversas faixas de premiação. Assim, milhares de apostas recebem valores menores em praticamente todos os sorteios.

Outras apostas também foram premiadas

Embora apenas um jogador tenha acertado os 15 números, muitas apostas conquistaram prêmios nas demais faixas. Ao todo, centenas de milhares de bilhetes receberam valores menores.

Veja a distribuição completa das premiações do concurso 3631:

15 acertos: 1 aposta ganhadora — R$ 1.681.287,48

14 acertos: 265 apostas ganhadoras — R$ 1.900,42 cada

13 acertos: 8.952 apostas ganhadoras — R$ 35 cada

12 acertos: 114.672 apostas ganhadoras — R$ 14 cada

11 acertos: 598.933 apostas ganhadoras — R$ 7 cada

Portanto, mesmo quem não acerta todas as dezenas ainda tem chances de receber algum valor. Esse sistema de premiação ampla contribui para a popularidade da modalidade entre os apostadores brasileiros.

Como funciona a aposta simples da Lotofácil

A dinâmica da Lotofácil é considerada acessível. Primeiro, o jogador deve escolher entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Em seguida, participa do sorteio e concorre aos prêmios.

Para ganhar o valor máximo, o apostador precisa acertar as 15 dezenas sorteadas. Entretanto, também existem premiações para quem acerta 11, 12, 13 ou 14 números.

Além disso, a Caixa oferece algumas opções que facilitam a aposta. A modalidade chamada Surpresinha, por exemplo, permite que o próprio sistema escolha os números automaticamente. Assim, o jogador não precisa selecionar manualmente as dezenas.

Outra alternativa é a Teimosinha. Nesse caso, a mesma aposta pode participar de vários concursos consecutivos. O apostador pode manter o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou até 24 sorteios seguidos.

Por causa dessas facilidades, muitos brasileiros escolhem a Lotofácil como uma das principais opções de loteria. Além disso, a frequência de sorteios e a quantidade de prêmios ajudam a manter o interesse dos jogadores em todo o país.