Lotofácil sorteia R$ 2 milhões nesta segunda-feira
Concurso 3631 será sorteado às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo.
A Lotofácil realiza nesta segunda-feira (9) o sorteio do concurso 3631. O prêmio principal está estimado em R$ 2 milhões.
O sorteio acontecerá a partir das 21h no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo. Além disso, a Caixa Econômica Federal divulgará os números sorteados ainda na noite desta segunda.
Confira o resultado clicando aqui (CAIXA)
O concurso 3631 marca mais uma edição da tradicional loteria, que costuma atrair apostadores em todo o país. Afinal, a Lotofácil é conhecida por oferecer uma dinâmica de jogo simples.
Para participar, o jogador precisa escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Em seguida, o apostador registra o jogo em uma casa lotérica ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.
Além disso, a modalidade premia apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Dessa forma, a loteria oferece diversas possibilidades de premiação aos participantes.
Normalmente, o prêmio principal é pago ao apostador que acerta todas as 15 dezenas sorteadas. Enquanto isso, os demais acertos recebem valores menores.
O sorteio desta segunda promete movimentar novamente os apostadores. Isso acontece porque o prêmio estimado de R$ 2 milhões costuma atrair quem tenta a sorte em busca de um ganho milionário.
Assim, milhares de jogadores aguardam a divulgação das dezenas sorteadas no concurso 3631 da Lotofácil.
