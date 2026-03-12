Lotofácil tem dois vencedores e prêmio supera R$ 2 milhões

O resultado da Lotofácil 3633 premiou duas apostas que acertaram as 15 dezenas sorteadas e dividiram o prêmio principal do concurso. Os bilhetes vencedores foram registrados nas cidades de Salvador, na Bahia, e Teresina, no Piauí. Cada aposta recebeu R$ 2.076.050,22.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O sorteio distribuiu os prêmios após a divulgação das dezenas 01, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Com isso, os apostadores que acertaram todos os números conquistaram a premiação máxima da rodada.

Leia também: Timemania: veja como jogar e aumentar suas chances de ganhar

Além do prêmio principal, o concurso também registrou milhares de apostas contempladas em outras faixas. Ao todo, 363 apostas acertaram 14 números e garantiram R$ 2.124,07 cada. Enquanto isso, 13.563 apostas acertaram 13 dezenas e receberam R$ 35.

Ainda segundo a distribuição oficial do concurso, 174.458 apostas acertaram 12 números e faturaram R$ 14 cada. Já na faixa de 11 acertos, 955.394 apostas foram premiadas com R$ 7. Dessa forma, o concurso distribuiu premiações em diferentes níveis de acerto.

Como houve ganhadores na faixa principal, a Lotofácil não acumulou após o sorteio do concurso 3633.

Como funciona a Lotofácil

A Lotofácil é uma das modalidades de loteria mais populares do país. O jogo se destaca pela simplicidade das apostas e pelas diferentes faixas de premiação. Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.

O sistema premia quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Portanto, mesmo sem atingir o prêmio principal, o jogador ainda pode conquistar valores menores dependendo da quantidade de acertos.

Além disso, a modalidade oferece recursos que facilitam a participação dos apostadores. A opção “Surpresinha”, por exemplo, permite que o sistema escolha automaticamente os números da aposta. Já a modalidade “Teimosinha” permite repetir a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Bolão aumenta chances de ganhar

Outra alternativa disponível para os apostadores é o bolão da Lotofácil. Nesse formato, várias pessoas participam do mesmo jogo e dividem o custo da aposta. Consequentemente, o grupo aumenta as chances de acerto.

Na Lotofácil, o valor mínimo de um bolão é de R$ 14. As cotas podem custar a partir de R$ 4,50, dependendo da quantidade de participantes. Além disso, a divisão das apostas varia conforme o número escolhido no jogo.

Os bolões podem reunir diferentes quantidades de cotas. Por exemplo, apostas com 15 números permitem de duas a sete cotas. Já apostas com 20 números podem reunir até 100 participantes.

Além das apostas presenciais nas lotéricas, os jogadores também podem adquirir cotas por meio do portal Loterias Online da Caixa. Nesse caso, as vendas digitais encerram às 19h30 nos dias em que ocorre o sorteio.