Lula: Haddad deve passar para a história como ministro da Fazenda mais 'exitoso'
Segundo o presidente, o governo tem feito um "sacrifício enorme" para melhorar a situação econômica do País, aumentando o emprego e a renda da população
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta quinta-feira (19), que Fernando Haddad será reconhecido como o “ministro mais exitoso” da história do ministério da Fazenda, porque “conseguiu aprovar uma reforma tributária que estava há mais de 40 anos para ser aprovada”. As declarações ocorreram durante cerimônia de abertura da 17ª Caravana Federativa, que aconteceu em São Paulo.
Segundo o presidente, o governo tem feito um “sacrifício enorme” para melhorar a situação econômica do País, aumentando o emprego e a renda da população, mas que alguns acontecimentos tem atrapalhado, como a guerra no Irã e a taxa de juros em nível alto.
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Mais cedo, no mesmo evento, Haddad anunciou que a quinta-feira foi seu último dia como ministro da Fazenda.
Em seguida, Lula confirmou que o substituto de Haddad será o até então secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan.
Haddad deve oficializar a pré-candidatura ao governo do Estado de São Paulo ainda hoje, em evento no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, ao lado do próprio Lula e do presidente nacional do PT, Edinho Silva.
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