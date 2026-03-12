Mais de 70 vagas de emprego estão disponíveis no Sine de Anchieta

O Sine de Anchieta está com 77 vagas de emprego disponíveis, nesta quinta-feira (12). As oportunidades são em diversas áreas e setores. Nesse sentido, quem estiver interessado precisa buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Desse modo, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O sine

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).