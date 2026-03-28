Manobra perigosa: câmera flagra motociclista sendo arremessado em Castelo

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um motociclista perdeu o controle da moto e caiu na Avenida Nossa Senhora da Penha, nesta sexta-feira (27), em Castelo.

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Nas imagens, o condutor aparece sendo arremessado antes de atingir o chão. Antes, ele realiza uma manobra conhecida como “dar grau”, quando empina o veículo e levanta a roda dianteira.

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Apesar do susto, ele sofreu apenas escoriações leves. Além disso, o motociclista permaneceu consciente após a queda.

A prática de “dar grau” é infração de trânsito no Brasil. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, empinar a motocicleta se enquadra como condução com malabarismo ou equilíbrio em apenas uma roda, o que é proibido.

A infração classifica-se como gravíssima e prevê multa. Além disso, a suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo e aplicação de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).