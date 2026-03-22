Mega-Sena 2987: Prêmio acumula em R$ 13 milhões e capixabas faturam na quadra

O sorteio do concurso Mega-Sena 2987, realizado na noite de sábado (21) em São Paulo, não apresentou ganhadores na faixa principal. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio acumulou novamente. Agora, o valor estimado para o próximo concurso saltou para R$ 13 milhões.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os números sorteados foram: 16 – 17 – 20 – 28 – 46 – 47.

Leia também: Lotofácil segue entre as loterias mais populares do Brasil

Capixabas garantem prêmios na quadra

Embora o prêmio máximo tenha escapado, a sorte passou perto de muitos brasileiros. No Espírito Santo, diversos apostadores capixabas acertaram quatro números e garantiram uma fatia do prêmio.

Ao todo, a quadra registrou 1.950 apostas ganhadoras em todo o país. Cada um desses sortudos receberá o valor de R$ 1.269,66. Além disso, 23 apostas chegaram ainda mais longe, acertando a quina e faturando R$ 65.305,07 cada.

Como participar do próximo sorteio

O próximo concurso acontece na terça-feira (24). Para quem deseja buscar os R$ 13 milhões, o processo de aposta é simples e intuitivo. Primeiramente, o jogador deve escolher de 6 a 20 números dentro do volante, que contém 60 opções disponíveis.

Além da escolha manual, a Caixa Econômica Federal oferece modalidades que facilitam a vida do apostador. A Surpresinha, por exemplo, permite que o sistema escolha os números de forma aleatória. Por outro lado, quem possui números da sorte pode utilizar a Teimosinha. Essa opção mantém o mesmo jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9 ou até 12 concursos seguidos.

Chances de ganhar e premiação

É importante lembrar que a Mega-Sena premia diferentes níveis de acerto. O prêmio máximo vai para quem gabarita as seis dezenas (Sena). Contudo, você também ganha valores significativos ao acertar cinco (Quina) ou quatro números (Quadra).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. Os interessados podem registrar seus jogos em qualquer casa lotérica do país, pelo portal oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo específico da instituição.