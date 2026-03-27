Mega-Sena acumula, mas cachoeirense fatura na quina

A Mega-Sena acumula novamente e eleva a expectativa de milhões de apostadores em todo o país. O concurso 2989, realizado pela Caixa Econômica Federal na noite desta quinta-feira, não teve ganhador na faixa principal. Com isso, o prêmio saltou para estimados R$ 40 milhões no próximo sorteio.

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Os números sorteados foram: 06 – 14 – 28 – 31 – 56 – 59. Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, o concurso distribuiu valores importantes nas demais faixas. Além disso, o resultado trouxe boas notícias para o Espírito Santo.

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Um morador de Cachoeiro de Itapemirim acertou a quina e garantiu um prêmio expressivo. Ao todo, 44 apostas acertaram cinco números, e cada uma receberá R$ 33.183,44. Dessa forma, mesmo sem o prêmio principal, o sorteio premiou apostadores com valores significativos.

Além da quina, diversos capixabas também comemoraram resultados positivos. Isso porque milhares de apostas acertaram a quadra. No total, 2.443 jogos fizeram quatro acertos, e cada vencedor receberá R$ 985,14.

Mega-Sena acumula e movimenta apostas

A ausência de ganhador na faixa principal aumenta o interesse para o próximo sorteio. Consequentemente, o valor acumulado de R$ 40 milhões deve atrair ainda mais apostadores. O novo concurso acontece já neste sábado (28).

A Mega-Sena, principal loteria do país, oferece prêmios milionários para quem acerta seis dezenas. No entanto, também recompensa quem acerta quatro ou cinco números. Por isso, muitos apostadores seguem tentando a sorte mesmo sem levar o prêmio máximo.

Para participar, o jogador precisa escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcar, maiores são as chances de ganhar. Por outro lado, o valor da aposta também aumenta.

Além disso, o sistema permite apostar em grupo, por meio de bolões organizados pelas lotéricas. Essa alternativa, inclusive, amplia as possibilidades de vitória sem elevar tanto o custo individual.

Enquanto isso, o prêmio segue acumulado e gera expectativa. Afinal, a cada novo sorteio, cresce a chance de alguém mudar de vida com a Mega-Sena.