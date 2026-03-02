Mega-Sena: como funciona o jogo mais popular das loterias

A Mega-Sena se consolidou como a loteria mais popular do Brasil. Milhões de apostadores participam dos sorteios todas as semanas em busca do prêmio principal. No entanto, antes de apostar, é fundamental entender como o jogo funciona.

O jogador escolhe de seis a 15 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima exige seis dezenas. Em cada concurso, a Caixa realiza o sorteio de seis números. Quem acerta todos leva o prêmio principal. Além disso, a modalidade também paga valores para quem faz quatro ou cinco acertos.

Consequentemente, a estrutura de premiação amplia as chances de retorno financeiro. Ainda que o prêmio máximo concentre maior atenção, muitos apostadores recebem valores nas faixas inferiores.

As probabilidades variam conforme a quantidade de números escolhidos. Quando o jogador marca apenas seis dezenas, a chance de acertar todas é de 1 em mais de 50 milhões. Entretanto, ao aumentar a quantidade de números, ele eleva as probabilidades. Por outro lado, o valor da aposta também cresce.

Surpresinha

Além da aposta simples, o sistema oferece recursos como a “Surpresinha”, na qual o próprio sistema escolhe os números automaticamente. Da mesma forma, a “Teimosinha” permite repetir o mesmo jogo por vários concursos consecutivos.

Os sorteios ocorrem, geralmente, três vezes por semana. A Caixa divulga os resultados nos canais oficiais e em casas lotéricas. Portanto, é essencial conferir o bilhete com atenção após cada concurso.

Caso haja ganhador, o apostador deve resgatar o prêmio dentro do prazo estabelecido. Valores menores podem ser retirados nas lotéricas. Já quantias maiores exigem comparecimento a uma agência bancária.

Por fim, especialistas reforçam a importância do jogo responsável. Embora a Mega-Sena desperte sonhos, o apostador deve considerar as probabilidades reais antes de investir. Dessa forma, ele participa de maneira consciente e segura.