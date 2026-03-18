MEIs no ES precisam se adaptar a nova exigência fiscal a partir de abril

Microempreendedores individuais (MEIs) do Espírito Santo que atuam no comércio, na indústria ou no transporte de cargas precisam se preparar para mudanças importantes. A partir de 1º de abril, esses profissionais deverão possuir inscrição estadual e emitir documentos fiscais eletrônicos em todas as operações. A medida, anunciada pela Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz-ES), altera a rotina de quem exerce atividades sujeitas ao ICMS e exige adaptação dentro do prazo.

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Além disso, a nova regra reforça a necessidade de atenção por parte dos empreendedores. Por isso, é fundamental verificar se a atividade exercida está enquadrada nas exigências. A Sefaz disponibiliza uma lista de CNAEs que permite identificar quais segmentos estão incluídos. Dessa forma, o MEI pode se antecipar e evitar problemas com a regularização.

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Segundo a analista da unidade de Relacionamento do Sebrae/ES, Andrea Gama, a obrigatoriedade da inscrição estadual também abre novas possibilidades. Isso porque o registro facilita a compra de insumos com o CNPJ, inclusive de fornecedores de outros estados. Consequentemente, o empreendedor pode reduzir custos e ampliar as opções de negociação no mercado.

Mudanças para os microempreededores do ES

Outra mudança relevante envolve a emissão de notas fiscais. Embora já fosse obrigatória em vendas para pessoas jurídicas ou mediante solicitação do consumidor, agora todos os MEIs enquadrados nessas atividades deverão emitir documentos fiscais eletrônicos. Com isso, o uso de notas avulsas em papel deixa de ser permitido.

Para atender às novas exigências, os empreendedores podem utilizar ferramentas digitais. Entre elas, estão o Emissor de Nota Fiscal do Sebrae e o aplicativo Nota Fiscal Fácil, disponibilizado pela própria Sefaz. Assim, o processo tende a se tornar mais ágil e padronizado.

Por fim, Andrea Gama reforça que buscar orientação faz toda a diferença nesse momento de transição. O Sebrae oferece suporte por meio da Central de Relacionamento, pelo telefone 0800 570 0800, além das unidades presenciais e das Salas do Empreendedor nos municípios capixabas. Nesses espaços, o MEI encontra apoio para entender as novas regras e continuar atuando de forma regular.

Com informações da assessoria do Sebrae/ES.