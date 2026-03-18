Mercado de trabalho: novas vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro
Ambas as funções priorizam candidatos que demonstrem dinamismo e foco em resultados.
O setor industrial acaba de anunciar a abertura de novas vagas para profissionais que buscam recolocação rápida no mercado. Nesse sentido, as oportunidades contemplam os cargos de Operador de Ponte e Ajudante de Produção. Contudo, ambas as funções priorizam candidatos que demonstrem dinamismo e foco em resultados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Para a posição de Operador de Ponte, a empresa Restore exige experiência específica. O profissional deve dominar o manuseio de chapas com ventosa. Além da técnica, a contratante valoriza a produtividade e a agilidade nas rotinas industriais.
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Perfil para ajudante de produção
Simultaneamente, o processo seletivo busca candidatos para a vaga de ajudante de produção. Nesse caso, o foco principal recai sobre o perfil proativo e a capacidade de manter o ritmo produtivo.
Assim como na função técnica, a postura dinâmica é essencial. O candidato ideal deve demonstrar responsabilidade com as metas estabelecidas pela fábrica. A Restore reforça que busca profissionais comprometidos, pois a seleção visa uma contratação ágil para reforçar o quadro operacional atual.
Saiba como realizar sua candidatura
As pessoas interessadas devem ficar atentas à forma de contato. Para facilitar o processo e garantir a rapidez na análise, a empresa recebe as candidaturas de forma totalmente digital. Não há necessidade de deslocamento físico para a entrega inicial de documentos.
Assim, para participar da seleção, os interessados devem enviar o currículo atualizado para o WhatsApp (28) 99900-3330. O processo é direto e foca em profissionais que possuam disponibilidade imediata.
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