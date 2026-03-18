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Mercado de trabalho: novas vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro

Ambas as funções priorizam candidatos que demonstrem dinamismo e foco em resultados.

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Foto: Freepik

O setor industrial acaba de anunciar a abertura de novas vagas para profissionais que buscam recolocação rápida no mercado. Nesse sentido, as oportunidades contemplam os cargos de Operador de Ponte e Ajudante de Produção. Contudo, ambas as funções priorizam candidatos que demonstrem dinamismo e foco em resultados.

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Para a posição de Operador de Ponte, a empresa Restore exige experiência específica. O profissional deve dominar o manuseio de chapas com ventosa. Além da técnica, a contratante valoriza a produtividade e a agilidade nas rotinas industriais.

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Perfil para ajudante de produção

Simultaneamente, o processo seletivo busca candidatos para a vaga de ajudante de produção. Nesse caso, o foco principal recai sobre o perfil proativo e a capacidade de manter o ritmo produtivo.

Assim como na função técnica, a postura dinâmica é essencial. O candidato ideal deve demonstrar responsabilidade com as metas estabelecidas pela fábrica. A Restore reforça que busca profissionais comprometidos, pois a seleção visa uma contratação ágil para reforçar o quadro operacional atual.

Saiba como realizar sua candidatura

As pessoas interessadas devem ficar atentas à forma de contato. Para facilitar o processo e garantir a rapidez na análise, a empresa recebe as candidaturas de forma totalmente digital. Não há necessidade de deslocamento físico para a entrega inicial de documentos.

Assim, para participar da seleção, os interessados devem enviar o currículo atualizado para o WhatsApp (28) 99900-3330. O processo é direto e foca em profissionais que possuam disponibilidade imediata.

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Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

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