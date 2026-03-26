Meryl Streep revela exigência de Anne Hathaway para 'O Diabo Veste Prada 2'

Durante a produção de O Diabo Veste Prada 2, a atriz Anne Hathaway exigiu que as modelos que participassem das gravações do filme não fossem “assustadoramente magras”. Quem revelou a informação foi a atriz Meryl Streep, que volta a contracenar com a colega na sequência do longa de 2006.

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“Fiquei impressionada com como as modelos eram não só bonitas e jovens, mas magras de dar medo”, afirmou Meryl em entrevista à revista norte-americana Harper’s Bazaar. Na conversa, a atriz estava relembrando quando foi à Semana de Moda de Milão com o elenco e a produção do novo longa.

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“Achei que isso já tinha sido resolvido anos atrás. A Anne também notou, e foi direto falar com os produtores sobre isso. Ela os fez prometer que as modelos que estávamos contratando para o nosso filme não seriam tão esqueléticas!”, revelou a artista.

Em um momento em que a magreza extrema parece ter voltado à moda no mundo fashion, Anne se revela preocupada em exibir corpos mais reais na tela do cinema. “Ela é uma mulher de palavra e atitude”, pontuou Meryl.

Quando estreia ‘O Diabo Veste Prada 2’

O longa O Diabo Veste Prada 2 chega aos cinemas no dia 30 de abril deste ano e promete continuar a história de Andy Sachs e Miranda Priestly.

20 anos depois do primeiro filme, Miranda passa por crises em sua profissão. A editora precisa lidar com questões relacionadas a mudanças no mercado da moda e do jornalismo – em especial, na forma como notícias são consumidas.

Os atritos entre ela e Andy estão de volta, já que agora sua antiga assistente assumiu um cargo alto dentro da Runway e passa a tomar decisões importantes que impactam a vida de sua ex-chefe.

Além da protagonista e da antagonista, Stanley Tucci e Emily Blunt também retornam aos seus papéis.