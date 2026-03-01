+Milionária desafia lógica das apostas e promete prêmio alto

A +Milionária chegou ao mercado das loterias com uma proposta ousada. No entanto, muitas curiosidades da +Milionária ainda despertam dúvidas entre apostadores.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Lançada em 2022, a modalidade apresenta uma dinâmica diferente das tradicionais. O jogador escolhe 6 números entre 50 disponíveis e, além disso, seleciona 2 “Trevos da Sorte” entre 6 opções.

Leia também: Loteca movimenta apostadores com palpites nos principais jogos do futebol

Essa combinação dupla é justamente uma das principais curiosidades da +Milionária. Para conquistar o prêmio máximo, o participante precisa acertar os seis números e os dois trevos sorteados.

A probabilidade de ganhar na faixa principal é de 1 em 238.360.500 com uma aposta simples. Ainda assim, a promessa de prêmio inicial elevado atrai jogadores em todo o país.

Curiosidades da +Milionária envolvem dois sorteios

Entre as curiosidades da +Milionária, destaca-se o fato de que a modalidade possui dez faixas de premiação. Assim, o apostador pode ganhar acertando diferentes combinações de números e trevos.

Além disso, o prêmio principal parte de um valor mínimo pré-definido e só é pago quando alguém acerta a combinação completa. Caso contrário, ele acumula para o concurso seguinte.

Outro diferencial envolve o custo da aposta, superior ao de outras loterias. No entanto, o formato com trevos amplia as possibilidades de combinações.

A modalidade também permite Surpresinha e Teimosinha. Dessa forma, o jogador pode deixar o sistema escolher os números ou repetir a mesma aposta por vários concursos.

Parte da arrecadação da +Milionária é destinada a programas sociais nas áreas de educação, cultura e segurança pública. Assim, além da aposta, há contribuição indireta para políticas públicas.

Quando não há ganhadores na faixa principal, o prêmio acumula e pode atingir cifras expressivas. Consequentemente, o interesse pelo concurso cresce de forma significativa.

Conhecer as curiosidades da +Milionária ajuda o apostador a entender a dinâmica diferenciada do jogo. Antes de participar, a orientação oficial é consultar as regras atualizadas e praticar o jogo responsável.