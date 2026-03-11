Mimoso do Sul abre processo seletivo para cadastro de reserva
Cadastro de reserva reúne vagas em diversas áreas com inscrições entre 11 e 18 de março.
A Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro de reserva. A administração municipal divulgou o documento na última terça-feira (10), conforme informado em nota oficial.
O processo seletivo possui caráter temporário e busca formar cadastro de reserva para diferentes funções. Além disso, os cargos disponíveis não integram o concurso público vigente no município.
Entre os cargos operacionais disponíveis estão as funções de motorista, merendeira, vigia, auxiliar de serviços gerais e trabalhador braçal. Assim, o processo contempla atividades de apoio e serviços essenciais à administração pública.
Além disso, o edital também inclui cargos de nível técnico e superior. Nesse grupo estão as funções de psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, médico veterinário, farmacêutico, fonoaudiólogo, nutricionista, cuidador social e fisioterapeuta.
Dessa maneira, o processo seletivo reúne oportunidades em diferentes áreas profissionais. Além disso, a formação de cadastro de reserva permite que o município convoque candidatos conforme a necessidade dos programas temporários.
As inscrições ocorrerão entre os dias 11 de março e 18 de março de 2026. O procedimento será realizado exclusivamente de forma online.
Para participar, os candidatos devem acessar o link disponibilizado pela prefeitura. O endereço informado para inscrição é https://passaportepdh.com.br/.
A Prefeitura de Mimoso do Sul também destacou que a iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e a legalidade dos processos de seleção. Além disso, o procedimento busca garantir igualdade de oportunidades aos candidatos.
